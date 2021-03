Bottas niet bezig met 2022: "Geef dit seizoen gewoon vol gas"

Bottas begint over een paar weken in Bahrein aan zijn vijfde seizoen bij Mercedes. Net als in alle voorgaande seizoenen moet de Fin het opnieuw doen met een eenjarige verbintenis en dat leidde in het verleden een enkele maal tot gespannen verhoudingen binnen het team. De coureur wilde bijvoorbeeld vorig jaar al vroeg in het seizoen weten of hij ook in 2021 onderdeel van de plannen van Mercedes zou uitmaken. Het team schikte in en uiteindelijk werd al in augustus een nieuwe deal voor dit jaar aangekondigd. De onderhandelingen over het eveneens aflopende contract van Lewis Hamilton duurden veel langer. De Engelsman tekende pas in februari een nieuw contract dat overigens ook maar één jaar telt.

Bij de presentatie van de W12, vorige week in Brackley, liet Bottas weten dat hij dit keer geen haast heeft om de gesprekken over een contract voor 2022 te openen. “Ik heb daar eerlijk gezegd geen haast mee. Ik snap het ook wel. Het team wil voor de grote regelveranderingen van 2022 alle opties openhouden bij de keuze voor hun beide coureurs. Dat is natuurlijk goed voor het team. Maar eerlijk gezegd heb ik van mijn kant eigenlijk geen haast. Ik geef dit seizoen gewoon vol gas en probeer mijn doelen te bereiken. Uiteindelijk zal het wel een gespreksonderwerp worden, maar nu nog niet.”

Toch is Bottas één van de sleutelfiguren in de F1-coureursmarkt voor 2022. Mercedes overweegt sterk om aan het einde van het seizoen junior George Russell naar Brackley te halen. Het contract van de Engelsman bij Williams loopt eind dit jaar af en hij maakte vorig jaar indruk op het management van Mercedes door in Bahrein de zieke Hamilton uitstekend te vervangen. De grote vraag is echter wie Russell bij Mercedes zal vervangen. De meest logische keuze zou Bottas zijn, omdat het duo Russell-Hamilton nu eenmaal beter zal zijn dan Russell-Bottas. Maar het is ook nog niet zeker of Hamilton na dit seizoen wel bij Mercedes wil blijven, dus het zou maar zo kunnen dat Russell niet Bottas, maar Hamilton zal vervangen.

Al die speculaties zijn aan Bottas niet besteed. Hij wil nu eindelijk eens een keer Hamilton verslaan en zou enorm teleurgesteld zijn als hij daarin weer niet slaagt. “Natuurlijk zou het op een bepaalde manier teleurstellend zijn, want ik ben nu al een paar jaar teamgenoot van Lewis en dat is elk jaar het doel. Maar wat teleurstellender zou zijn, is dat ik terugkijk en me dingen realiseer die ik beter had kunnen doen of waar ik meer moeite voor had moeten doen. Ik wil na dit seizoen geen gevoelens van ‘wat als’ hebben, dat is het ultieme doel. Als ik alles geef wat ik heb, als ik het maximale uit mezelf en de mensen om me heen haal dan is er geen spijt.”