Bottas: "Kritiek van bankzitters motiveert me"

Elke winter opnieuw laadt Bottas zich volledig opnieuw op om de strijd aan te gaan met zijn teamgenoot. Dat resulteerde de afgelopen twee seizoenen in overwinningen in de openingsraces, maar het vasthouden van de leiding in het kampioenschap en tot het einde van het jaar meestrijden om de titel is er nog niet van gekomen. Elke keer weer wist Hamilton de zaak om te draaien en de titelstrijd al vroeg in het seizoen in zijn voordeel te beslissen.

Het levert Bottas veel kritiek op, maar die kritiek raakt hem eigenlijk niet meer. Sterker nog, hij put er motivatie uit. “Ik heb inmiddels wel geleerd om me niet door dat soort dingen te laten beïnvloeden. Ik probeer die negativiteit te vermijden. Wat je ook doet, er zal altijd negativiteit zijn. Soms is het wat minder, soms is het wat meer. Het is juist een enorme motivatie om mensen hun ongelijk te bewijzen.”

“Ik heb het al eens eerder gezegd: ik snap gewoon niet waarom er dat soort kritiek is. Er zal wel een reden voor zijn, maar die ken ik niet. Ik heb geen idee wat er in het hoofd van die mensen omgaat”, vervolgt de Fin.

Wat mensen vaak vergeten is dat Bottas het met gelijkwaardig materiaal moet opnemen tegen mogelijk de beste Formule 1-coureur allertijden. “Ik denk dat de mensen die de sport echt goed begrijpen en naar de details kijken, het wel snappen. Maar er zijn – zoals in elke sport – veel mensen die vanaf hun bank maar wat roepen en de zaken onderschatten.”

Bottas geeft toe dat ook hij soms met open mond staat te kijken naar de indrukwekkende prestaties van Hamilton, maar dat hij vervolgens altijd direct probeert te analyseren wat de Engelsman anders en beter doet. “Ik heb weleens gedacht: hoe is dat nu mogelijk als het bijvoorbeeld gaat om een enkele bocht of een stint met een bepaalde compound op een bepaald circuit. Ik probeer dat altijd te begrijpen.”

“Ik kan alleen maar zeggen dat het geen makkelijke baan is. Als je naar de cijfers kijkt, is Lewis de meest succesvolle coureur in de geschiedenis van de F1, en ik moet het elke weekend tegen hem opnemen. Dat is niet erg gemakkelijk. Maar het motiveert me echt, en het doel voor mij blijft om te proberen hem te verslaan. Dat houdt me op de been.”