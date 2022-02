Valtteri Bottas verving begin 2017 bij Mercedes de plotseling vertrokken Nico Rosberg. In de vijf jaren dat de Fin bij het Duitse merk reed, scoorde hij 10 overwinningen en 58 podiumplekken, terwijl Lewis Hamilton vier wereldtitels binnensleepte. Voor 2022 besloot Mercedes echter protegé George Russell te promoveren, waardoor Bottas de overstap maakt naar Alfa Romeo. Daar treft de Finse coureur Guanyu Zhou, die komend seizoen zijn debuut maakt in de Formule 1. Bottas wordt de leider van Alfa Romeo en voor het eerst in zijn F1-loopbaan is hij de meer ervaren rijder. De voormalig Mercedes-coureur kijkt uit naar deze nieuwe uitdaging.

"Alfa Romeo heeft een groot erfgoed in de auto-industrie en racerij, dus rijden voor het merk is een grote verantwoordelijkheid. Voor de eerste keer in mijn carrière ben ik de coureur met de meeste ervaring. Dat werd ook wel tijd, aangezien ik aan mijn tiende seizoen begin", vertelt Bottas. "Ik voel de verantwoordelijkheid om het team te leiden en te helpen. Ik ga alles geven wat ik heb."

"Alfa Romeo is echt een stuk kleiner"

Alfa Romeo staat bekend om zijn uitstekende faciliteiten in Hinwil, maar de kleinere omvang van het team is totaal niet vergelijkbaar met het Mercedes-team dat Bottas verliet. Op de vraag van Motorsport.com om de twee fabrieken te vergelijken, zegt Bottas verbaasd te zijn over het kleinere aantal medewerkers bij Alfa Romeo. Al zitten hier volgens de Fin ook voordelen aan.

"De goede faciliteiten vielen mij meteen op, deze komen duidelijk uit de BMW-tijd. Ze hebben volgens mij flink geïnvesteerd in de fabriek. Er staat onder meer een goede windtunnel", vervolgt hij. "Het verrassende was dat er echt een stuk minder mensen in de fabriek aan het werk zijn. Op de verschillende afdelingen was het aanzienlijk rustiger. Het is een stuk kleiner. Ik zie dit wel als voordeel, aangezien je een stuk sneller kan reageren op verschillende zaken. Je hoeft niet eerst tien mensen bij langs. Je gaat naar één persoon en vertelt wat er moet gebeuren. Dat is fijn."

Nieuwe simulator

Met onder meer een nieuwe simulator wil het Italiaanse merk grote stappen maken. Het plan was om deze in 2019 al in gebruik te nemen, echter schopte corona het operationele plan in de war. De vertraging zorgde ervoor dat de simulator pas in 2021 echt draaide. Bottas stelt dat de simulator nog wat bijgeschaafd moet worden, zodat deze correleert met het echte werk.

"Er ligt nog veel werk op dat vlak. De eerste dagen die wij doorbrachten in de simulator waren met name gericht op de ontwikkeling daarvan. Dit betekende dat we niet met het testen van de auto bezig waren", aldus Bottas, die eerder deze maand verraste met een shakedown van de nieuwe Alfa Romeo C42 op een nat Ferrari-circuit van Fiorano. "Naar aanleiding van het werk met de nieuwe auto kunnen we alleen maar schatten, aangezien ik nog niet in droge omstandigheden heb gereden. Na de tests in Barcelona gaan we écht met het correleren aan de slag. De hardware en software moeten beide goed zijn, dit dient nog wat bijgeschaafd te worden."