Bottas ziet langer verblijf bij Alfa Romeo richting Audi-tijdperk wel zitten

Sinds begin 2022 komt Valtteri Bottas uit voor Alfa Romeo, het Formule 1-team dat nog altijd gerund wordt door Sauber. De renstal werkt momenteel echter toe naar de samenwerking met autofabrikant Audi, dat vanaf 2026 naast motorleverancier ook de naamgever van het team wordt. De voorbereidingen op de komst van het merk uit Ingolstadt zijn inmiddels in volle gang. Eerder wilde Bottas niet te veel aandacht schenken aan de mogelijkheden om ook na 2026 onderdeel te zijn van Sauber/Audi, ook omdat zijn huidige contract eind 2023 afloopt en hij alleen een optie heeft om in 2024 aan te blijven.

Toch erkent Bottas nu ook dat het voor hem positief zou zijn als hij kan aanblijven zodra Audi zich bij Sauber voegt. "Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer interesse ik krijg", antwoordt de Fin op een vraag of hij het ziet zitten om in 2026 nog bij zijn huidige werkgever te rijden. "Ik denk dat het een interessant tijdperk is voor het team. Als je gefocust bent op het hier-en-nu, wil je soms niet te ver vooruit denken. Maar als ik er echt over nadenk en naar het langetermijnplan kijk, dan is het wel logisch. En het zou voor mij enorm motiverend zijn om er onderdeel van te zijn. Laten we afwachten, het duurt nog even. Ik weet dat we er uiteindelijk over zullen praten, maar nu nog niet."

Bottas kwam begin 2022 bij Alfa Romeo na vijf seizoenen bij Mercedes. Vorig jaar begon Alfa Romeo sterk, waarna de vorm gedurende het seizoen een dalende lijn liet zien. Ook dit jaar gaat het op en neer bij de Zwitserse renstal, al benadrukt Bottas dat dit niets te maken heeft met een mogelijk afwachtende houding wegens de naderende komst van Audi. "Van buitenaf kan het zo lijken dat men gewoon wacht totdat Audi komt, maar dat is echt niet het geval. Iedereen gaat voluit en pusht. We staan niet stil. Het is gewoon zo dat het veld nu enorm competitief is en als je er bij de start van het seizoen nog niet helemaal staat, dan is het moeilijk om er alsnog te komen. Maar we zijn dus echt wel aan het pushen, we staan niet stil."