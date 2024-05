Bottas krijgt gridstraf voor hinderen Piastri in F1-sprintkwalificatie

Door de gridstraf start Valtteri Bottas de sprintrace zaterdagavond niet als achttiende, maar twintigste en laatste. Het Williams-duo Logan Sargeant (was negentiende, is nu achttiende) en Alexander Albon (van P20 naar P19) schuiven beiden een plekje op.

Bottas krijgt de straf omdat hij McLaren-coureur Oscar Piastri hinderde tijdens in de sprintkwalificatie van vrijdagavond. Het incident vond plaats met nog vier minuten te gaan in SQ1. Bottas reed na een vliegende ronde langzaam bocht 1 in, terwijl Piastri op volle snelheid aan kwam zetten. Het resulteerde in een bijna-aanrijding en het afbreken van de snelle ronde door de Australiër. De stewards oordeelden dat Sauber "de bestuurder van auto #77 niet had gewaarschuwd dat auto #81 naderde tijdens een snelle ronde" en dat was "duidelijk een fout van het team en droeg aanzienlijk bij aan het incident."

De stewards besloten niet het team (bijvoorbeeld met een geldboete) te bestraffen, maar Bottas persoonlijk aansprakelijk te stellen, omdat artikel 33.4 van het sportieve reglement stelt dat "de primaire verantwoordelijkheid bij de coureur ligt om ervoor te zorgen dat hij zichzelf niet in een positie plaatst waarin hij een andere coureur onnodig hindert."

Het incident is opmerkelijk omdat Bottas dit weekend een nieuwe race-engineer heeft en het in de regel juist die race-engineer is die de coureur moet waarschuwen voor potentieel gevaarlijke situaties.

Mercedes ontspringt de dans

In een ander onderzoek na de sprintkwalificatie kozen de stewards ervoor om geen actie te ondernemen tegen Mercedes. Bij dat team droegen de monteurs in de slotminuten van de kwalificatie geen helm bij het sleutelen aan de auto van Lewis Hamilton. Dat is een overtreding van artikel 34.13 van het sportreglement dat stelt dat "al het teampersoneel dat tijdens de kwalificatiesessie, de kwalificatiesessie voor de sprint, de sprintsessie of tijdens een pitstop voor de race, in de pitstraat werkzaamheden uitvoert aan een auto die in de pitstoppositie staat, een helm moet dragen die voldoet aan of beter is dan de eisen van ECE 22.05 - Europese motorfietshelm voor op de weg, DOT - Amerikaanse motorfietshelm voor op de weg of JIS T8133-2015, klasse 2 - JPN beschermende helmen voor autogebruikers." Die regel stelt ook dat "het gebruik van geschikte oogbescherming verplicht is."

Mercedes kreeg geen straf, omdat bleek dat meerdere teams regel 34.13 hadden overtreden. "Toen we het gedrag van het team met betrekking tot deze overtreding (die aan ons werd gerapporteerd door de wedstrijdleiding) onderzochten, kwam het onder onze aandacht dat een aantal andere teams tijdens de sessie soortgelijke werkzaamheden hadden uitgevoerd zonder helm en/of zonder oogbescherming, hetzij binnen de pitstoppositie of in de onmiddellijke nabijheid daarvan", aldus het FIA-bulletin. "We hebben daarom geen verdere actie ondernomen."

De stewards hebben de FIA vervolgens gevraagd om "te overwegen of er wijzigingen moeten worden aangebracht in de huidige praktijken tijdens de kwalificatie/sprint kwalificatie of in de reglementen zelf."