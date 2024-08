Bottas ziet kansen op Formule 1-stoeltje voor 2025 toenemen

Carlos Sainz was een belangrijke gegadigde voor een zitje bij Sauber, dat vanaf 2026 als Audi meedoet aan de Formule 1. Aan het begin van de zomerstop werd bekend dat de Spanjaard volgend jaar bij Williams rijdt. Dit lijkt gunstig nieuws voor Valtteri Bottas, die graag door zou gaan bij de renstal uit het Zwitserse Hinwil.

“Zeker. Het betekent dat er één coureur minder is [die overwogen wordt voor het zitje]”, antwoordt Bottas op de vraag van Motorsport.com of zijn kansen op een langer verblijf in de Formule 1 zijn toegenomen nu Williams Sainz bevestigd heeft. “Dus ja, ik denk dat het een feit is dat mijn kansen nu zijn toegenomen.”

Volgens de Fin heeft er een soort van ‘reset’ plaatsgevonden qua gesprekken met het team, nu voormalig Ferrari-teambaas Mattia Binotto een leidende functie heeft gekregen in het Formule 1-team van Audi. “We hebben kort met elkaar gesproken na Spa en deze week zijn we verder gaan praten”, aldus Bottas, die een positief gevoel heeft overgehouden aan zijn eerste gesprekken met Binotto. “Hij kent me een klein beetje, maar we hebben elkaar nu beter leren kennen. We waren voorheen tegenstanders van elkaar toen ik bij Mercedes zat en hij bij Ferrari, maar hij heeft respect voor mij en ik heb respect voor hem, wat een goed vertrekpunt is als je met elkaar gaat onderhandelen.”

Bottas heeft er een beter gevoel bij dan eerder, toen Audi vooral naar andere coureurs aan het kijken was. “Ik had de afgelopen zes maanden het gevoel dat ik geen topprioriteit was voor ze”, bekent de coureur uit Nastola. “Ze hebben natuurlijk eerst een andere coureur getekend en het management communiceerde soms heel weinig. Maar nu voelt het allemaal een klein beetje anders. Zoals ik zei, heeft er een duidelijke reset plaatsgevonden en nu staat er een duidelijke structuur voor wie waarover gaat. Dat is positief met het oog op de toekomst. Daarnaast werkte Mattia eerder bij een team dat zeer succesvol is geweest. Hij weet wat een goed team nodig heeft, dus ik denk dat zijn komst erg goed is voor de toekomst van dit team.”

Met Nico Hülkenberg heeft Audi reeds een ervaren kracht in huis gehaald. Het Duitse merk moet nu beslissen of ze daar een jong talent naast zetten of dat ze twee ervaren coureurs in het team willen. Bottas: “Uiteindelijk is het aan Mattia en Audi om die beslissing te nemen. Ze kijken ongetwijfeld naar alle opties, zoals ze dat ook behoren te doen. Maar ik heb het idee dat ik op een sterke positie zit.” Bottas hoopt uiteraard snel duidelijkheid te krijgen: “Ja, we zitten nu in augustus en het is bijna september. Dus hoe eerder, hoe beter dat is voor iedereen. Daar zijn beide partijen het volgens mij ook wel over eens.”