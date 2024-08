Valtteri Bottas blijft relaxed over zijn toekomst in de Formule 1. De 34-jarige coureur van Sauber staat momenteel laatste in het kampioenschap zonder een punt te hebben gescoord. Ondanks dat hij nog geen zitje voor 2025 heeft gescoord en de vacatures op beginnen te drogen, is er nog geen reden voor paniek. In gesprek met Motorsport.com tijdens het weekend van de Britse Grand Prix benadrukt de Fin dat hij voor hetere vuren heeft gestaan.

Bottas weet echter dat dingen in een mum van tijd kunnen veranderen, zoals toen hij in 2016 als Williams-coureur op het laatste moment werd aangewezen als vervanger Nico Rosberg, die de wereld verraste door zijn helm aan de wilgen te hangen. Gedurende zijn tijd bij Mercedes hield Bottas zich netjes aan de regels, maar in gesprek in het motorhome van Sauber en zijn gebleekte mullet onder zijn pet vandaan komend, neemt hij zichzelf vandaag de dag iets minder serieus, wat verklaart waarom hij misschien zo relaxed is.

“Iedereen is natuurlijk anders”, vertelt hij als we het hebben over een opvallende advertentie van taxi-bedrijf Uber die hij opgenomen heeft. “Maar ik heb een manier gevonden waarmee ik mezelf in de zeik kan nemen en sommige dingen niet te serieus neem. Natuurlijk neem ik het racen extreem serieus, maar aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Ik denk dat het belangrijk is dat we het leuke in bepaalde dingen zien, vooral in jezelf. Ik ben ook anders geweest. Ik ben in het verleden ook een soort robot geweest, maar ik ben blij dat ik daaruit ben gekomen. Ik denk dat het volwassenheid en ervaring is. Het heeft even geduurd voordat ik me realiseerde en begreep wie ik echt was.”

Mercedes Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, Valtteri Bottas, Mercedes, 2017 Foto door: Mercedes AMG

“Ik heb veel vaker in deze situatie gezeten [waarbij ik op een nieuw contract wacht], dus het is niets nieuws voor me. Natuurlijk kan het stressvol zijn, maar het gaat om de manier waarop je daarmee omgaat en momenteel is dat best spannend, maar niet stressvol. Het is niet mijn eerste rodeo.”

Bottas’ nieuwe deal wordt niet geholpen door een slechte auto die niet voldoet aan de verwachtingen. Zonder een punt gescoord te hebben sinds de GP van Qatar vorig jaar, lijkt de carrière van Bottas aan een zijden draadje te hangen, ondanks de tien overwinningen die hij met Mercedes heeft gescoord. Dat gezegd hebbende, de paddock hoeft er volgens de coureur uit Nastola niet aan herinnerd te worden dat hij voldoende capaciteiten heeft. Met de keuze van Carlos Sainz voor Williams, lijkt een vervolg in F1 bij zijn huidige werkgever de meest logische optie.

Hij vervolgt: “Ik kan niet zeggen dat ik tevreden ben met hoe het seizoen zich tot nu toe ontvouwt. We hebben nul punten. Dat was niet het doel, maar vanuit mijn kant heb ik niet het gevoel dat ik kansen heb gemist. Ik voel me goed in de auto en kwalificaties zijn goed, net als de races. Ik maak er het meeste van, maar in deze situatie is het helaas niet heel zichtbaar. Het is een zware rit voor ons geweest. We hebben onze doelen zeker niet behaald.”

“In deze sport is het jammer dat sommige mensen een kort geheugen hebben. Dingen die een coureur bij een topteam doet zijn zichtbaarder, maar dat is hoe het spelletje in elkaar steekt. Gelukkig zijn er nog mensen die weten waartoe ik in staat ben, wat ik kan toevoegen aan een team en wat mijn niveau is. Er zijn dus nog mensen die dat begrijpen, en dat is goed.”

Leven buiten F1

Buiten de Formule 1 is Bottas betrokken bij een groeiend aantal zakelijke interesses. "Het gaat goed", vertelt hij wanneer we hem naar zijn zaken vragen. “Alles waarmee ik in zee ben gegaan is ten eerste omdat ik daar gepassioneerd over ben. Voor mij zijn het leuke projecten om aan mee te werken en alles is zo ingericht dat het me niet afleidt. Ik kan zelf bepalen hoeveel werk ik er in steek en over het algemeen mijn telefoon een paar weken lang uitzetten als het nodig is. Het grootste voor mij en mijn vriendin [de Australische wielrenster Tiffany Cromwell] is het bedrijf dat gin stookt en we zijn ook in zee gegaan met een koffiebrander en een wijnhuis. Ik houd van alles wat met wijn te maken heeft, dus als ik in Australië ben, werk ik daaraan. Sommige mensen denken misschien dat het afleiding is, maar ik denk dat het juist tegenovergestelde is. Ik ben ook mede-eigenaar van een hockeyteam in Finland in mijn thuisstad en ze werden vorig seizoen tweede in het Finse kampioenschap. Ik heb hier en daar nog wat investeringen.”

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber, fietst op het circuit Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

In een interview waarbij verschillende onderwerpen aan bod komen, drijven we af naar fietsen, iets waar Bottas door Cromwell erg geïnteresseerd is geraakt. Voordat het gesprek echter op twee wielen komt, onderbreekt Bottas ons: “Maar om duidelijk te zijn, Formule 1 is mijn voornaamste passie. Dat is het altijd geweest en zal het ook altijd blijven. Fietsen is een fantastische manier om de hectiek en de drukke wereld vol met mensen te ontsnappen. Fietsen is voor mij het compleet tegenovergestelde van F1. Ik kan urenlang op eigen houtje de bergen in gaan zonder iemand tegen te komen. Het is dus een balancerende factor, en het houdt me ook fit. Ik hou van fietsevenementen op onverhard terrein [gravelbiken]. Het is niet zo serieus als wielrennen op de weg, dus alles is wat chiller. Ik hou ervan om mezelf uit te dagen, misschien is er iets mis met mij! In de toekomst wil ik zeker in meer evenementen deelnemen, maar de kalender bepaalt dat en het moet ook logisch zijn qua tijd en energie.”