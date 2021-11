Bottas in de war: “Het was een goed weekend, tot de kwalificatie”

Valtteri Bottas eindigde vrijdag de eerste dag op het circuit van Losail bovenaan de tijdenlijsten en was zaterdagochtend ook in de derde oefensessie weer de snelste. In de kwalificatie moest de Mercedes-coureur echter zijn meerdere erkennen in teamgenoot Lewis Hamilton, terwijl ook Max Verstappen sneller was met de Red Bull. Op 0,651 seconde achterstand moest de 32-jarige coureur uit Nastola genoegen nemen met de derde startplek.

“Het was tot dusver een goed weekend voor mij, tot de kwalificatie”, sprak Bottas na afloop. “Ik voelde me echt op mijn gemak en sterk in de auto, maar ik weet niet wat er vannacht gebeurd is.”

Volgens Bottas zat het in de derde oefensessie zaterdagochtend al niet goed: “Ik voelde in de derde vrije training dat de wind anders stond dan gisteren. Ik was nog steeds de snelste, maar ik moest er echt flink voor pushen. Ik wist dat ik niet meer snelheid achter de hand had. In de kwalificatie was ik vervolgens aardig aan het worstelen, vooral in de eerste bocht. In tegenstelling tot gisteravond kreeg ik vandaag maar moeilijk de banden op orde.”

“We moeten er naar kijken. Ik heb echt mijn best gedaan, maar ik ben een beetje in de war over wat er vannacht met de auto is gebeurd.”

Twee tegen één

Ondanks de vraagtekens deed Bottas het wel een stuk beter dan Sergio Perez, die met zijn Red Bull al in het tweede kwalificatiedeel werd uitgeschakeld. In de titelstrijd tussen Hamilton en Verstappen kan Bottas zondag dan ook goud waard zijn voor zijn stalgenoot, zeker gezien het feit dat hij vanaf de derde startplek aan de schone kant van de grid mag vertrekken: “Ik heb persoonlijk niet veel te verliezen en ik hoop dat de grip goed gaat zijn aan de schone kant van de grid. Ik hoop dus dat Lewis en ik vanaf die kant goed weg kunnen komen. Maar we vechten morgen met twee auto’s tegen Max. Ik weet zeker dat we daar wel iets mee kunnen doen.”