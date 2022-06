Bottas hunkert naar probleemloos F1-weekend: "Wordt cruciaal"

Valtteri Bottas heeft een haat-liefde verhouding met het Baku City Circuit. De Fin leek in 2018 op weg naar de zege, maar zag die door een klapband door zijn vingers glippen. Een jaar later was het dan wel raak, toen mocht de toenmalig Mercedes-coureur plaatsnemen op de hoogste trede op het podium. In 2021 verliep het weer een stukje minder en kwam hij als twaalfde over de finish. "Baku is een plek waar ik goede en slechte herinneringen aan bewaar. Ik hoop komend weekend hier weer positieve aan toe te voegen", aldus Bottas.

De man uit Nastola zit inmiddels bij Alfa Romeo en kent daar tot op heden een prima seizoen, al kan het op vrijdag nog wel wat beter. De Fin smacht naar een vlekkeloos Grand Prix-weekend. "Dat wordt cruciaal. Op vrijdag hebben we nu geregeld te maken gehad met problemen, maar de resultaten vallen voorlopig niet tegen. De potentie van het pakket is ook best vaak te zien. We slagen er in om ons naar voren te vechten en dat is ook in Baku het doel. Deze baan heeft in het verleden al chaotische races opgeleverd, dus het is zaak om elke kans te benutten. Het kan wel eens leuk worden."

Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur is tot dusver tevreden met het optreden van zijn team. Hij verwacht dat het circuit in Azerbeidzjan goed bij de karakteristieken van de C42 past. "Maar tot op heden presteert onze auto op elke baan wel goed", zegt de Fransman, die de ambities van Bottas deelt. "De doelen blijven vergelijkbaar met onze vorige: progressie blijven boeken in de kwalificatie en voor punten gaan in de race."