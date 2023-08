Bottas: Huidige Alfa Romeo F1-auto met achterstand geboren

In 2021 lukte het Alfa Romeo om halverwege het seizoen op 51 punten te staan, dit jaar moet de Zwitserse renstal het met slechts negen stuks doen. Een serieuze daling in punten en daardoor staat de formatie uit Hinwill teleurstellend negende in de strijd bij de constructeurs. Het seizoen begon nog veelbelovend, met een achtste plek voor Valtteri Bottas, maar na de race in Bahrein was het punten sprokkelen geblazen. Het is voor de Fin duidelijk waar dat aan ligt.

"Iedereen in het team weet dat we een moeilijker beginpunt hadden dan vorig jaar. Om vanaf daar weer stappen te zetten is erg lastig", verklaart de 33-jarige coureur. "Ja, we introduceren updates, maar dat doen de concurrenten ook. Dat is hoe het werkt. Het is zwaar om achterin te rijden, terwijl wij vooraan mee willen doen. We zijn nog niet gefrustreerd, maar moeten vooruitkijken naar volgend jaar en dan met een goed plan komen."

Ook op het gebied van de doorontwikkeling van de wagen lijkt het Zwitserse team niet aan te kunnen haken bij de concurrentie, iets wat door Bottas beaamd wordt. "We worden inderdaad verslagen in de ontwikkelingsstrijd. De manier waarop de auto 'geboren' is en dan in het bijzonder de performance is niet hoe we willen. De rest is zich aan het doorontwikkelen en maken grote stappen, kijk maar naar McLaren."

Combinatie van factoren

In 2022 begon de renstal zoals eerder genoemd goed, iets waar de Fin realistisch naar terugkijkt. "Vorig jaar hadden we de eerste vijf, zes races het goed gedaan, maar misschien presteerden we boven onze stand. Meerdere teams hadden namelijk problemen en wij waren misschien wel de enige met een auto die op de gewichtslimiet zat. Ik denk dat hoe het veld er halverwege het seizoen voor stond, meer representatief was."

Het is volgens Bottas niet zo dat er een specifiek onderdeel van de C43 slecht is, maar dat het geheel niet goed werkt. "Het is een combinatie van alle factoren", vertelt hij. "We moeten er voor zorgen dat we harder gaan werken dan de andere teams. Dat is de enige oplossing. Ook hebben we wat personele veranderingen gehad en er komen nog meer nieuwe mensen. De structuur gaat veel veranderen, de resultaten zijn niet nu al zichtbaar. Dat is iets voor in de toekomst."