Formule 1 GP van Las Vegas

Valtteri Bottas houdt Colton Herta van Cadillac F1-zitje voor 2027

Cadillac heeft besloten vast te houden aan Valtteri Bottas naast Sergio Perez voor F1 2027

Filip Cleeren

Gepubliceerd: 19 nov 2026, 08:30

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Valtteri Bottas, Cadillac Racing, answers Autosport readers' questions

Foto: Glenn Dunbar

Zittend coureur Valtteri Bottas blijft tot en met 2027 bij het Cadillac Formule 1-team, nadat het Amerikaanse team besloot om de Amerikaanse testcoureur Colton Herta niet versneld naar een racezitje door te schuiven.

Bottas blijft zoals aanvankelijk gepland aan boord bij Cadillac naast Sergio Perez, nadat beide veteranen met racezeges op hun naam een meerjarige deal hadden getekend toen zij zich aanvankelijk bij het 11e team van de F1 aansloten.

Maar nadat hij qua snelheid moeite had om de Mexicaan bij te houden, kwam het zitje van Bottas binnen de organisatie steeds meer onder de loep te liggen en woog meerderheidsaandeelhouder TWG Motorsports, geleid door CEO Dan Towriss, af of Herta al in 2027 een kans moest krijgen.

Het team had immers kosten noch moeite gespaard om de voormalige IndyCar-ster klaar te stomen voor racen in de F1, inclusief een zware F2-campagne en een toenemend aantal VT1-optredens om ervoor te zorgen dat de 26-jarige Californiër de vereiste grens van 40 FIA-superlicentiepunten zou halen.

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De situatie van Bottas werd niet geholpen door een reeks problemen met prestaties, betrouwbaarheid en consistentie van onderdelen bij het debuterende team, waardoor de vorm van de Fin moeilijker eerlijk te beoordelen is.

En aangezien Cadillac nog altijd ver verwijderd is van een F1-team aan de voorkant van het veld, lijken Towriss en teambaas Marcin Budkowski het er nu over eens te zijn dat de enorme F1-ervaring van Bottas - momenteel goed voor 265 Grand Prix-starts - het team in 2027 het meest zal helpen.

Cadillac verklaarde woensdag: "De aankondiging zorgt voor continuïteit en stabiliteit terwijl Cadillac voortbouwt op zijn eerste seizoen op de grid. Het zet zijn langetermijnambitie voort om een competitief team neer te zetten aan de top van de mondiale autosport.”

Valtteri Bottas, Cadillac Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Daarmee is de grid met 22 auto’s voor volgend jaar nu compleet, terwijl Cadillac nog een update moet geven over wat de volgende stap is voor Herta. Het team zegt dat "reservecoureurs en testcoureurs te zijner tijd worden aangekondigd”.

Bottas, 37, die 10 racezeges op zijn naam heeft, zei: "Voor wie het aangaat: ik blijf! Ik ben enthousiast om deze reis met Cadillac voort te zetten tot in 2027. We wisten dat het niet makkelijk zou worden om vanaf nul een nieuw Formule 1-team op te bouwen, maar dat is precies wat deze uitdaging zo bijzonder maakt.

"We hebben de fundamenten gelegd, we leren en verbeteren, en er komt nog veel meer aan. Ik ben hongerig naar meer en ik geloof in wat we samen aan het opbouwen zijn. Het verhaal is nog maar net begonnen."

Towriss voegde toe: "Valtteri’s ervaring, perspectief en toewijding zijn belangrijke sterke punten voor ons team. Continuïteit geeft ons een sterk platform terwijl we het team verder ontwikkelen en toewerken naar onze ambities in de Formule 1.

“Aan de vooravond van de GP van Las Vegas is iedereen in het team blij dat Valtteri voor 2027 vastligt naast Checo en we kijken uit naar de volgende fase van onze gezamenlijke reis."

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