Over twee jaar staat Audi als Formule 1-fabrieksteam samen met Sauber op de grid en tot die tijd gaat de renstal door het leven als Stake F1 Team. Valtteri Bottas is ook komend seizoen in de kleuren van de formatie uit Hinwill te vinden en heeft hoge verwachtingen nu zijn werkgever een andere naam heeft. Over de prestaties van afgelopen seizoen is de Fin namelijk verre van tevreden. "Nu ik mijn derde seizoen bij dit team in ga, moeten we de doelen hoger stellen. Mijn eigen verwachtingen zijn hoog en gezien de resultaten van vorig jaar - waarin we de doelen in alle eerlijkheid niet hebben behaald - moeten we een goede stap zetten en veel progressie laten zien", vertelt de 34-jarige coureur onomwonden.

Volgens Bottas is er geen tijd te verliezen. "We moeten dit nu verbeteren. We moeten ons niveau omhoog halen en het beter gaan doen", aldus de winnaar van tien F1-races. Volgens de rijder zijn de eerste signalen als Stake F1 Team bemoedigend. "Ik heb veel vertrouwen in wat ik zie gebeuren. We hebben heel wat nieuwe kennis verdeeld over alle onderdelen van het team, een hele nieuwe identiteit en de auto ziet er anders uit - en niet alleen de livery." De kleurstelling valt inderdaad goed op. In plaats van zwart-rood rijdt de Zwitserse renstal nu in het opvallend groen-zwart. "Dit alles geeft me veel vertrouwen dat we een ander pad aan het bewandelen zijn, en hopelijk is dit het goede pad."

Dat de kleuren van de auto anders zijn, past volgens Bottas in het nieuwe tijdperk dat Stake F1 hoopt te betreden. "Ik geloof dat de kleuren de aanpak richting de toekomst laten zien. Het is nieuw, het is enerverend. Er zijn heel wat veranderingen in de aanpak van het team en dus ook visueel", legt de Finse coureur uit. "De manier waarop het team dit allemaal aanpakt, reflecteert ook hoe onze mindset richting de toekomst is. Veranderingen pakken vaak goed uit."

Hoewel de nieuwe kleurstelling goed valt bij Bottas, is hij er bedachtzaam op dat de resultaten op de baan echt tellen. "Het uiterlijk is ondergeschikt aan de performance. Het gaat erom dat we als team het goed doen en dat de auto snel is, de rest telt niet. Dat is het enige waar het team zich nu op focust", besluit de Fin.