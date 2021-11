Bottas: "Had misschien meer kunnen doen tegen Verstappen in Mexico"

Mercedes ging de Mexicaanse Grand Prix in met meerdere scenario's. Plan A was dat Valtteri Bottas als polesitter uitstekend van zijn plek zou komen en Lewis Hamilton vanaf de tweede startplek in de slipstream kon duiken. Dat feest ging echter niet door. Beide auto's belandden naast elkaar op het lange rechte stuk. In dat scenario hadden beide Mercedes-coureurs de aanstormende Red Bulls moeten blokkeren. Aan de kant van Hamilton lukte dat met speels gemak, maar Bottas zag aan de linkerkant Verstappen langszij komen, met de inmiddels bekende uitkomst tot gevolg.

Beelden teruggekeken

"Ik ben altijd heel erg eerlijk en ook kritisch op mezelf. Achteraf is het natuurlijk makkelijk om te zeggen dat ik dingen beter had kunnen doen", blikt Bottas in Sao Paulo nog een keer terug. "Op dat moment dacht ik dat ik het juiste deed. Maar als ik er nu aan terugdenk, had ik Max misschien wel kunnen blokkeren of had ik kunnen voorkomen dat hij buitenom kon gaan. Maar ja, misschien was hij dan wel naar de binnenkant gedoken", laat de Fin aan onder meer Motorsport.com weten.

"Ik heb op dat moment echt mijn best gedaan en alles gegeven. Maar natuurlijk heb ik de video's inmiddels ook teruggekeken. Als ik nog een keer in dezelfde situatie zou komen, dan kan ik het misschien wel iets beter aanpakken." Hamilton heeft dat laatste na de race ook al kenbaar gemaakt. De regerend wereldkampioen liet optekenen dat zijn teammaat de deur had opengelaten voor Verstappen, al was hij een dag later van mening dat zijn woorden uit het verband waren gerukt op sociale media. "Mensen grijpen dat aan om kritiek te leveren, maar wij winnen en verliezen als team. Je kunt ons misschien wel verslaan, maar zeker niet breken."

Kwalificatie in Mexico geeft hoop

Hamilton voegde tijdens de mediadag in Brazilië nog toe dat Red Bull simpelweg de snelste auto heeft en dat het weekend in Brazilië daardoor ook een lastige opgave wordt. Bottas houdt echter goede hoop voor de race op het Autodromo José Carlos Pace. "We hadden in ieder geval een goede zaterdag in Mexico. Als we zelfs daar pole kunnen pakken, dan zie ik niet in waarom we er in de komende races niet voor kunnen vechten. Dat is in ieder geval ons doel, al is dit weekend anders door het sprintrace-format. Daardoor moeten we vooral aan de zondag denken." Bottas duidt daarmee op het feit dat teams maar één training hebben en dat parc fermé daarna meteen van kracht is. De zoektocht naar een goede set-up is dus lastiger en in zekere zin anders dan normaal.