Bottas had meerdere opties, maar koos bewust voor Alfa Romeo

Begin deze week werd bekend dat Valtteri Bottas in 2022 zijn stoeltje bij Mercedes aan George Russell verliest en naar Alfa Romeo verkast. Die transfer is weliswaar wat sportieve ambities betreft een flinke stap terug, maar de coureur uit Nastola onthulde donderdag in Monza dat hij met meerdere teams heeft gesproken en heel bewust voor Alfa heeft gekozen. “Ja, ik heb met enkele andere teams gesproken”, zei Bottas. “Ik wil niet te veel namen noemen. Maar uiteindelijk was dit de weg die ik wilde inslaan. Ik ben blij dat we het hebben kunnen waarmaken, en ik ben ook dankbaar dat ze er vertrouwen in hebben dat ik de juiste keuze voor het team ben.”

Een van de andere teams die Bottas niet bij naam wilde noemen, is ongetwijfeld Williams. De Fin maakte in 2013 bij die stal zijn F1-debuut en de laatste weken werd er flink over gespeculeerd dat hij zou terugkeren naar Grove, als onderdeel van een ruil met Russell. Hoewel de keuze voor een terugkeer naar zijn oude werkgever een logische zou zijn geweest, koos Bottas dus welbewust voor het onbekende avontuur bij Alfa Romeo. “Het is een geweldig merk, ze hebben een geweldige geschiedenis in de autosport”, verklaarde Bottas. “Op basis van de informatie die ik heb, krijg ik het gevoel dat ze een mooie toekomst tegemoet gaan en hopelijk kan ik daarbij helpen. Het is iets nieuws, iets spannends voor mij en het is een soort van project voor mij. Er zal ongetwijfeld werk aan de winkel zijn, maar ik zal alle expertise die ik in huis heb benutten om het team in ieder geval ten opzichte van dit seizoen te verbeteren.”

Op de vraag wat die “mooie toekomst” precies inhoudt, wilde Bottas niet al te diep ingaan. “Alfa Romeo als merk heeft zich voor een flink aantal jaren [aan de Formule 1] gecommitteerd. Ik wil niet al te veel delen, maar we hebben hoge verwachtingen, hoge doelen en voor mij is dat echt motiverend.”

Teamgenoot

Wie volgend jaar de teamgenoot wordt van Bottas is nog niet bekend. Alex Albon stond hoog op het lijstje, maar die heeft inmiddels emplooi gevonden bij Williams. Verder zouden Antonio Giovanizzi, F2-coureur Guanyu Zhou en Nyck de Vries in de running zijn. Bottas zegt dat hij niet betrokken is bij de keuze van zijn teamgenoot en dat ook niet echt geïnteresseerd is om bij dat sollicitatieproces betrokken te worden. “Nee, ik wil er ook niets over te zeggen hebben. Het team is professioneel. Fred [Vasseur, teambaas] is professioneel - hij weet wat het beste is voor het team en voor de toekomst. Dus, ik laat hem kiezen.”