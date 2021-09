Bottas: Gridpenalty was niet om Verstappen te coveren

Valtteri Bottas had zich als zevende gekwalificeerd voor de Grand Prix van Rusland, maar op zondagochtend bleek dat Mercedes hem naar zijn vijfde interne verbrandingsmotor, turbocharger en MGU-H had gewisseld, waardoor hij de race als zestiende moest aanvangen. De vraag was of de Fin daadwerkelijk toe was aan deze nieuwe motoronderdelen, nadat hij in Monza ook al een nieuwe power unit had gestoken, of dat het vooral een tactische zet was van Mercedes om Max Verstappen nog meer dwars te zitten. De Nederlander stond immers laatste op de grid, nadat hij eerder in het weekend naar zijn vierde krachtbron van het seizoen was gewisseld.

“Nee, het was pure noodzaak”, zei Bottas na de race op de vraag van Motorsport.com of de motorwissel met het oog op de startpositie van Verstappen was gedaan. “Als we het niet hadden gedaan, was er een goede kans geweest dat we niet aan de finish zouden zijn gekomen. We kampten dus met behoorlijk wat problemen. De motor van Monza is klaar.”

Dat Bottas een paar plekken voor Verstappen op de grid kwam te staan, was niettemin een leuke bijkomstigheid voor Mercedes. Alleen slaagde de coureur uit Nastola er niet in om de Red Bull lang van zich af te houden. In de zevende ronde was de klus geklaard. Het lukte Bottas vervolgens ook niet om in het spoor van Verstappen mee naar voren te komen. “Hij wist gewoon erg gemakkelijk door het veld naar voren te gaan. Ik weet het niet. Ik zal nog even terugkijken of ik nog meer had kunnen doen. Maar hij ging me volgens mij redelijk eenvoudig voorbij. Vervolgens haalde hij de mannen voor me in, waardoor ik geen kans meer had om nog iets [richting Verstappen] te doen.”

“Om door het veld naar voren te komen, ging veel moeilijker voor mij dan ik vooraf had gedacht. Ik dacht dat het veel meer zo zou zijn als in Monza. Maar het bleek een stuk moeilijker te zijn. Max wist veel beter naar voren te gaan dan ik. Ik weet niet wat daar de reden voor was. Ik kampte wel met veel onderstuur, wanneer ik dicht achter iemand kwam. Dat zorgde ervoor dat ik niet dicht bij genoeg mensen kon komen om ze in te halen.”

'Podium was mogelijk'

Bottas leek buiten de punten op de veertiende plaats te gaan finishen, maar een vroege pitstop voor intermediates leidde ertoe dat hij uiteindelijk nog als vijfde over de eindstreep kwam. “Ik wilde eigenlijk nog een ronde eerder naar binnen, maar het team was er nog niet klaar voor”, aldus Bottas. “Maar ik was alsnog een van de eersten die een pitstop maakte en dat heeft ons gered. Ik heb zo in elk geval nog goede punten kunnen scoren, en we hebben uiteindelijk veel meer punten behaald dan Red Bull.”

Wat als hij een ronde eerder was gestopt, zoals hij eigenlijk wilde? “Dan had ik op het podium gestaan”, denkt hij. “Ik zei dat ik wilde stoppen en vroeg of dat mogelijk was, toen ik net de vijftiende bocht uit was gekomen. Ze riepen echter dat ik op de baan moest blijven. Maar goed, het resultaat had veel slechter kunnen zijn.”

