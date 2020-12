Bottas zelfkritisch na povere Grands Prix: "Moet het beter doen"

Bottas liet voor aanvang van het seizoen optekenen een verbeterde versie van zichzelf te zijn en Lewis Hamilton het vuur dit jaar na aan de schenen te willen leggen. Een langdurige titelstrijd bleek echter te hoog gegrepen. Bottas moest toezien hoe Hamilton titel nummer zeven binnenhaalde en ook na het vergeven van beide wereldtitels heeft hij nog niet echt kunnen oogsten. Zelfs niet toen zijn gebruikelijke teamgenoot vorige week eens afwezig was.

Geen nieuws en ook geen sociale media

Het is Bottas op aardig wat kritiek komen te staan, al probeerde hij dat zoveel mogelijk te vermijden. "Als je een slechte race hebt als coureur, dan moet je daarmee om kunnen gaan. Maar ik heb wel van het verleden geleerd. Soms is het beter om alles even te blokkeren en niets te bekijken. Na afgelopen zondag heb ik geen enkel nieuwsartikel gelezen en ook totaal niet meer op sociale media gekeken", laat Bottas aan onder meer Motorsport.com weten.

"Soms moet dat even, dat werkt voor mij. Ik zit nu weer boordevol energie en voel dat ik goed kan presteren, dat is het allerbelangrijkste." Vooral omdat Bottas naar eigen zeggen iets recht te zetten heeft. "Sinds Imola hebben we ook veel pech gehad. De laatste race waarin we op het podium zijn gefinisht, kan ik me niet eens herinneren. Het is ook waar dat ik in de voorbije twee races niet op m'n best heb gepresteerd. Het draait in deze sport om meerdere factoren. Soms om de factor geluk maar soms ook om wat je zelf in en naast de auto doet. Ik kan alleen zeggen dat ik veel beter kan dan de voorbije races en dat ik het gevoel heb dat het ook beter moet."

Winterstop graag met een goed gevoel in

Dat laatste geldt ook voor het team van Mercedes na de Sakhir GP. "Maar voor mij begon het al bij de start", kijkt Bottas vooral naar zichzelf. "Die race had volledig anders kunnen verlopen, maar we hebben alles geanalyseerd en ik weet nu wat ik de volgende keer beter moet doen." De Fin is blij dat die gelegenheid zich al rap aandient. "Ik ben zeker blij dat ik een week na een voor mij behoorlijk teleurstellende race alweer een nieuwe kans krijg. Het seizoen afsluiten met een goede race zegt niet alles, maar helpt wel. Afsluiten met een overwinning zal zeker een beter gevoel geven voor de winterstop."

