Bottas geniet weer van F1: "Mijn leukste seizoen tot nu toe"

Valtteri Bottas nam eind 2021 na vijf seizoenen afscheid van Mercedes. De Fin won tien Grands Prix met het Duitse topteam en werd twee keer tweede in het kampioenschap achter teamgenoot Lewis Hamilton. Met zijn stap naar Alfa Romeo viel Bottas weg uit de strijd in de voorhoede. Alfa Romeo verzamelde tot dusver al 51 punten, waarvan hij er voor 46 verantwoordelijk is. De Fin heeft een meerjarig contract met het team uit Hinwil op zak en hoeft zich daarom niet meteen zorgen te maken over zijn toekomst. Dit was anders bij Mercedes en Williams. Daar kreeg de Fin elke keer een contract voor slechts een jaar voorgeschoteld.

"Dit is voor mij de eerste keer. Zelfs bij Williams was het altijd maar een jaar", zegt de Alfa Romeo-coureur in een exclusief interview met Motorsport.com. "Ik heb nu geen stress en hoef geen vragen te beantwoorden. Het is niet prettig voor de coureurs die dat nu wel moeten." Bottas voelt zich bij de Zwitserse formatie meer ontspannen. Hij kan zich beter concentreren op zijn taak. Het geeft hem de mogelijkheid om meer te genieten van de Formule 1. "Dit seizoen is waarschijnlijk het leukste tot nu toe", vervolgt hij. "Misschien onthoud je ook niet alles, maar ik heb het gevoel dat ik meer van F1 geniet. Het racen is erg leuk, met name in het middenveld en de strategische keuzes die daarbij komen kijken. Het voelt alsof je met één beslissing meerdere posities kan winnen. Het is anders. In het verleden streed ik met Mercedes vaak tegen maar één team en dus twee auto's. Nu heb ik zes wagens waar ik rekening mee moet houden. Dat is veel leuker."

Volgens Bottas voelt het team van Alfa Romeo aan als een nieuwe renstal. Daarnaast vindt hij het relaxter dan bij Mercedes. Bij het Duitse merk was de druk hoger omdat hij voor zeges en titels vocht. "Als ik werk, geef ik alles. In mijn vrije tijd kan ik vervolgens doen wat ik wil. De balans tussen het leven binnen en buiten het team is prima in orde." Bottas is actief op verschillende social media-kanalen. Onlangs plaatste hij een foto op Instagram waarop hij aan skinnydippen was in een rivier ergens in de Verenigde Staten. De foto, die als naam 'Bot-ass' kreeg, werd uitgeprint en leverde uiteindelijk 50.000 euro op voor een goed doel. Op de vraag of de Fin dergelijke foto's van Mercedes zou mogen plaatsen, antwoordt hij. "Ik betwijfel of ik dat überhaupt had gedaan. Buiten het circuit voel ik me nu rustiger en maak me ook minder druk om wat mensen denken. Het was een goede foto."