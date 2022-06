Bottas voelt zich gelukkig na sterke start bij F1-team Alfa Romeo

Op papier zette Valtteri Bottas in 2022 een stap achteruit: na vijf seizoenen in dienst van constructeurskampioen Mercedes maakte hij afgelopen winter de overstap naar Alfa Romeo. Daar tekende hij een meerjarige overeenkomst en hierdoor kan hij nu voor eigen kansen gaan, terwijl hij bij de Duitse autofabrikant vaak in de schaduw van Lewis Hamilton opereerde. De overstap van Bottas heeft Alfa Romeo op het oog ook goed gedaan. Vorig jaar scoorde het team slechts dertien punten in het hele seizoen, dit jaar staat de teller na zeven races al op 41 punten. Slechts één daarvan werd gescoord door debutant Zhou Guanyu, teamgenoot Bottas heeft de overige punten binnengehaald.

De prestaties van Bottas in 2022 spreken voor zich: iedere race waarin hij de finish haalde, eindigde hij ook in de punten. Zijn beste resultaat is een knappe vijfde plek tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna, waar hij de strijd aanging met zijn opvolger bij Mercedes: George Russell. Met zijn prestaties maakt Bottas ook indruk op enkele van zijn concurrenten. Zo ziet Pierre Gasly dat de Fin de enige coureur uit het middenveld is die zo nu en dan de topteams het vuur aan de schenen kan leggen.

“Het is een goede start van het seizoen geweest. Ik ben gelukkig op een manier dat ik echt kan proberen de beste versie van mezelf te zijn en op de manier te rijden zoals ik dat wil”, antwoordt Bottas op een vraag van Motorsport.com over de uitspraken van Gasly. “De sfeer in het team is enorm motiverend. Het is ook voor mij inspirerend om te zien hoe hard ze werken. Misschien laat het je ook harder werken, maar het is in ieder geval een goede seizoensstart geweest. Er zijn natuurlijk dingen die beter moeten. We werken nog aan de starts, die zijn niet geweldig geweest. We werken nog aan de stabiliteit van de auto op hoge snelheid, dus dit is voor ons nog niet de limiet. Er komt nog meer aan, maar op persoonlijk niveau is het tot nu toe goed geweest. Maar het kan altijd beter.”

Kort na de aankondiging van zijn komst naar Alfa Romeo liet teambaas Frederic Vasseur al weten dat hij erin geloofde dat Bottas zou kunnen excelleren zodra hij uit de schaduw van Hamilton zou stappen. Dat lijkt vooralsnog heel aardig te lukken. Ook is het hem al enkele keren gelukt om de strijd aan te gaan met beide Mercedes-coureurs. Zo streed hij in Miami met zoals Hamilton als Russell om de vijfde plek in de race.