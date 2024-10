Bottas gelooft in eigen kunnen: "Rijd nu beter dan bij Mercedes"

Valtteri Bottas rijdt in de Sauber een nagenoeg anoniem seizoen. De Fin heeft nog geen punt gescoord en wist zelfs niet eens verder dan een dertiende plaats te komen. Daarnaast speelt de vraag of hij volgend jaar wel terug te zien is op de grid. Zijn huidige contract loopt aan het einde van het seizoen af en Sauber is met meerdere coureurs in gesprek voor het tweede zitje naast Nico Hülkenberg. Bottas lijkt de laatste weken de favoriet te zijn voor dat plekje, maar zeker is het nog niet. De tienvoudig Grand Prix-winnaar twijfelt er niet aan of hij van toegevoegde waarde op de grid is.

"Ik heb het idee dat ik nu beter rijd dan bij Mercedes. Vooral tijdens de kwalificaties krijg ik niet het gevoel dat ik slechter ben dan voorheen", vertelt Bottas tegenover onder andere Motorsport.com. "Sterker nog, door onze ervaring gaat het steeds beter. Je wordt ook constanter en je krijgt daardoor meer vertrouwen. Je kan daarnaast verschillende dingen op een andere manier proberen op te lossen. Hoe meer tijd je in deze sport doorbrengt, hoe meer je je aanpast aan deze auto. Dat is meer dan bij Mercedes, alleen minder zichtbaar."

Tegelijkertijd snapt Bottas heel goed dat zijn prestaties minder opvallen. "Zo werkt het in deze sport. Ik denk dat het niet alleen dit jaar, maar ook vorig jaar zo was. Als je achteraan rijdt, zijn je prestaties en wat je kunt minder zichtbaar", aldus de 35-jarige Fin. "We worden vooral vergeleken met onze teamgenoten. Het valt zeker meer op als je vooraan meestrijdt en vooraan op de grid start."

Wat is het probleem bij Sauber?

Met nog zes races te gaan is Sauber het enige puntloze team. Volgens Bottas komt dat vooral door het gedrag van de auto. "De auto is over het algemeen te nerveus. Natuurlijk ontbreekt het ons ook nog aan performance en efficiëntie", erkent hij. Wel ziet hij dat hij samen met zijn teamgenoot Zhou Guanyu er alles aan doet om het beste ervan te maken. "Wij blijven alles geven."

Dat het niet goed gaat, is ook bij het topmanagement doorgedrongen, zo weet Bottas te vertellen. "We zitten in een sport waar dingen van de ene op de andere dag in kunnen veranderen. Vertragingen kunnen zelfs maanden duren", vertelt hij. "Als je een probleem ziet, dan moet je hem eerst zien op te lossen, dan kijk je of het in de windtunnel werkt of niet. Deadlines worden in deze sport daarom vaak verschoven. Als team zijn we ook nog niet op het niveau dat we willen zijn qua personeel en fabriek. Mattia [Bintto, CEO Sauber] neemt dit heel serieus, dus ik denk dat dit in de toekomst gaat veranderen."