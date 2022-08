Bottas: "Geen reden waarom Sauber niet kan winnen bij investering"

Audi maakte vrijdagochtend bekend als power unit-fabrikant vanaf 2026 in de Formule 1 te stappen. In dat seizoen gaan nieuwe motorreglementen in, waarbij de MGU-H verdwijnt, het elektrisch vermogen omhoog gaat en er met volledig duurzame brandstof wordt gereden. Naar verluidt slaat Audi vanaf dat jaar de handen ineen met Sauber, waarbij het chassis in het Zwitserse Hinwil wordt gebouwd. Op dit moment opereert Sauber met Alfa Romeo in de koningsklasse. Voor Sauber-eigenaar Finn Rausing is het naar verluidt een vereiste dat Audi een kleine 300 miljoen euro extra moet investeren om de renstal te ontwikkelen en banen te behouden. Dit komt boven op de aankoop van aandelen. Volgens Valtteri Bottas gaat dit in theorie helpen om de huidige zwakte van Sauber op lossen en dat is een tekort aan mensen om verbeterde onderdelen te produceren. Mocht dit het geval zijn, dan wijst er volgens Bottas niets op dat het team niet opnieuw zou kunnen winnen.

"Op basis van onze fabriek, en natuurlijk de mensen die we op dit moment hebben, kan het een team worden dat in de voorhoede strijdt. Maar het is nog steeds een feit dat een aantal andere teams meer werkkracht hebben en meer mensen", zegt de Alfa Romeo-coureur. "Wij komen mensen tekort als het gaat om productie. Dit houdt in dat er al snellere onderdelen in de windtunnel zijn getest, maar dat we ze simpelweg mankracht tekort komen om ze snel te fabriceren. Er is dus meer potentie. Ik denk ook dat we daar nu wel aan toe zijn. Als ik naar de windtunnel en de rest van de fabriek kijken, dan zijn de faciliteiten er. Niets wijst erop dat we niet meer zouden kunnen winnen."

Sauber staat momenteel zesde in het kampioenschap en is op weg naar zijn beste klassering sinds 2012, toen het vier podiumplaatsen behaalde. De enige overwinning werd in 2008 behaald, toen won Robert Kubica de Grand Prix van Canada. In de periode tussen 2006 en 2009 werkte Sauber samen met BMW. Dat merk trok zich uiteindelijk terug vanwege de financiële crisis. Ondanks de geruchten met Audi, zegt Bottas dat hij van plan is ook in 2026 nog in de Formule 1 te racen als het merk komt. "Ik voel dat ik nog wel even kan", laat hij aan Motorsport.com weten. "Ik geniet ervan en heb het idee dat ik nog steeds hard ga. In de toekomst zie ik geen reden waarom ik er niet meer kan zijn. Ik kan voor mijn idee nog steeds veel aan de sport geven."

Video: Audi zit vanaf 2026 in de Formule 1