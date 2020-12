Bottas erkent: "Zie er niet goed uit als Russell mij verslaat"

Russell en Bottas vormen dit weekend het rijdersduo van Mercedes, nadat Lewis Hamilton maandag positief werd getest op het coronavirus. De Williams-coureur, sinds 2017 onderdeel van het opleidingsprogramma van Mercedes, mag zodoende voor het eerst namens de Duitse fabrikant in actie komen tijdens een Formule 1-race. Wel testte hij al meerdere keren voor het team. In de afgelopen jaren werd Russell meerdere keren in verband gebracht met het plekje van Bottas bij Mercedes en nu krijgen de coureurs de kans om in hetzelfde materiaal tegen elkaar te strijden.

Dat leidt tot vragen over het toekomstperspectief van Bottas als hij in Bahrein verslagen wordt door Russell, maar de Fin geeft toe dat hij daar eigenlijk niet echt over heeft nagedacht. “Het is lastig om te weten wat je qua prestaties van George kan verwachten. Hij kent het team goed maar het is ook een andere auto dan die hij getest heeft, met veel nieuwe dingen”, vertelde hij bij de persconferentie. “Maar als ik antwoord moet geven op die vraag: als hij me verslaat, dan zou het er voor mij niet echt goed uitzien, in ieder geval als dat in een normale race gebeurt en hij dat op eigen kracht doet. Dat ga ik absoluut proberen te vermijden, maar ik ben niet iemand die over dergelijke zaken nadenkt. Ik probeer dingen met positief denken om te zetten in motivatie. Dat is mijn mindset voor dit weekend.”

De krachtmeting tussen Bottas en Russell wordt ook wel bestempeld als de strijd om het plekje naast Lewis Hamilton bij Mercedes vanaf 2022, maar zelf wijst de achtvoudig Grand Prix-winnaar die suggestie resoluut van de hand. “Ik weet dat de media graag speculeert over dingen en probeert om drama en duels te creëren, maar ik betwijfel of George op die manier denkt en voor mij geldt dat in ieder geval niet. Het is een geweldige kans voor George om veel te leren en te laten zien wat hij met het team kan. Voor mij geldt dat je als coureur altijd voor je teamgenoot wilt staan, ongeacht of dat Lewis Hamilton, George Russell of iemand anders is”, verduidelijkt hij zijn standpunt.

Daarnaast geldt dat Bottas een aantal doelstellingen voor zichzelf heeft opgesteld voor de laatste races van 2020 en dat is het enige waar hij mee bezig is. “Ik heb ook nog iets te doen in de laatste twee races - ik heb mijn eigen motivatie en dat is proberen de resterende races te winnen. Voor mij is dat het enige doel, naast het maximaliseren van de lessen voor volgend seizoen en het seizoen op een positieve manier afsluiten. Dat helpt mij hopelijk bij de start van volgend seizoen. Ik heb een contract voor volgend jaar en ik heb duidelijke doelstellingen voor mezelf - het team heeft dat ook - dus voor mij is het simpel. Er staat bij mij geen druk op.”

