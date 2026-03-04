Bottas begint F1-terugkeer met gridstraf: Fin vijf plaatsen terug in Australië

Valtteri Bottas begint zijn comeback in de Formule 1 met een achterstand. De Fin, die in 2024 voor het team van Sauber reed, tikte in de eerste ronde van de seizoensfinale in Abu Dhabi de Red Bull van Sergio Pérez van de baan, waarvoor hij een tijdstraf van tien seconden kreeg.

Driekwartier later ging het opnieuw mis. Toen Kevin Magnussen hem buitenom probeerde in te halen in dezelfde bocht, blokkeerde Bottas zijn voorwielen en reed hij dwars op de Haas-coureur in. Door de schade moest de Fin de race opgeven. Omdat hij daardoor geen drive-throughstraf meer kon inlossen, legden de stewards hem een gridstraf van vijf plaatsen op voor zijn eerstvolgende race.

Die straf bleef echter lange tijd staan. Bottas verloor zijn zitje bij Sauber (dat inmiddels Audi is geworden) en kwam in 2025 niet in actie, aangezien zijn rol als reservecoureur bij Mercedes geen racekansen opleverde. Daardoor zal hij de straf nu alsnog moeten inlossen tijdens de Australische Grand Prix, waar Cadillac dit weekend zijn Formule 1-debuut maakt.

Inmiddels heeft de FIA de reglementen aangepast, waardoor stewards nu bevoegd zijn om “een gridstraf van een willekeurig aantal plaatsen op te leggen voor de eerstvolgende sprint of race waaraan de coureur binnen een periode van twaalf maanden deelneemt." Die wijziging wordt echter niet met terugwerkende kracht toegepast. Daarom moet Bottas de straf nog altijd uitzitten in zijn eerstvolgende race, ongeacht wanneer die plaatsvindt.

Ook Oliver Bearman loopt risico op een schorsing: De twintigjarige Brit zal de eerste zes races van het nieuwe seizoen zonder incidenten moeten doorkomen. Foto door: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Bearman loopt meer risico

De strafpunten die Bottas destijds op zijn superlicentie kreeg, zijn inmiddels wel vervallen. Strafpunten worden namelijk automatisch na twaalf maanden verwijderd, waardoor de Fin weer op nul staat.

Meer risico loopt Haas-coureur Oliver Bearman. De Brit staat al maanden op tien van de maximaal twaalf strafpunten op zijn licentie. Hij verzamelde die onder meer voor het veroorzaken van botsingen en het overtreden van rodevlagregels.

Vier Grands Prix lang balanceerde Bearman daardoor op de rand van een schorsing, voordat zijn totaal tijdelijk terugliep naar acht punten. Een botsing met Liam Lawson tijdens de Grand Prix van São Paulo op Interlagos bracht hem echter weer op negen punten. Toen hij tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi schuldig werd bevonden aan meerdere richtingsveranderingen bij het verdedigen tegen Lance Stroll, kreeg hij er nog een strafpunt bij.

De twintigjarige Brit zal daarom de eerste zes races van het nieuwe seizoen zonder incidenten moeten doorkomen. Pas tijdens het weekend van de Canadese Grand Prix verdwijnen er weer twee strafpunten van zijn licentie.