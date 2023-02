Eerste F1-auto voor 2023 verschijnt op de baan in Barcelona

De voorbije dagen en weken toonden diverse Formule 1-teams hun livery’s voor het aankomende seizoen, maar Alfa Romeo toonde als eerste en enige een render van de nieuwe wagen. De werkelijke auto verscheen vrijdag in Barcelona voor het eerst op de baan met de ervaren coureur Valtteri Bottas achter het stuur. Dat blijkt uit beelden die Alfa Romeo vrijdagochtend op Twitter deelde. Daarop is tevens te zien dat de vloer van de C43 in werkelijkheid aanzienlijk anders is dan op de getoonde renders van de presentatie.

Uit een eerste technische analyse van de nieuwe auto blijkt dat Alfa Romeo bij het ontwerpen van de C43 goed gekeken heeft naar Ferrari en Red Bull. Het team heeft vooral de achterkant van de auto onder handen genomen om het rijgedrag van de auto te verbeteren. De nummer zes van het constructeurskampioenschap in 2022 zit in een overgangsfase. Sauber, dat de F1-operatie voor Alfa runt, gaat vanaf 2026 in zee met Audi. De eerste effecten daarvan zullen in 2024 zichtbaar worden.

Alfa Romeo heeft de eerste filmdag voor dit F1-seizoen verbruikt. Op een dergelijke filmdag mogen teams 100 kilometer rijden op speciale demonstratiebanden van leverancier Pirelli. Naar verwachting komt ook Bottas’ teamgenoot Zhou Guanyu vrijdag nog in actie.

Video: Onze terugblik op de F1-presentatie van Alfa Romeo