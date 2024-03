Bottas: Eerste F1-races 2024 wake-up call voor Sauber

Bij Sauber wilde het de eerste twee races van het F1-seizoen 2024 niet lopen. Valtteri Bottas en Zhou Guanyu slaagden er niet in om punten te scoren, strandden in beide weekenden al in Q1 en tot overmaat van ramp ging het ook fout bij de pitstops. In Bahrein verloor Bottas daardoor 52 seconden en Zhou in Jeddah 25 seconden. Voor Bottas is dat, samen met een bandenprobleem waar Sauber mee worstelt, het moment dat zijn team wakker geschud moet worden. "Dit moet een wake-up call zijn", antwoordt Bottas op een vraag van Motorsport.com. "Het is natuurlijk pas race 2 van 24 en er zit wat in de pijplijn, maar we moeten absoluut beter worden. Niet alleen qua snelheid, maar ook op operationeel vlak. We hebben bij beide coureurs een groot probleem gehad bij de pitstops in de twee races."

Bottas begon de Grand Prix van Saudi-Arabië op de zachte band en ruilde deze bij de pitstop tijdens de safety car in voor de harde band. Toen kwam er nog een probleem aan het licht. "We dachten dat de strategie van zacht naar hard het beste zou zijn. We probeerden agressief te zijn bij de inlap, maar uiteindelijk was de harde compound het probleem", wijst Bottas naar de C2-band die toen gebruikt werd. "We kregen deze niet aan de praat en konden niet genoeg temperatuur genereren. Het duurde zeker vijftien ronden voordat we grip hadden en tegen die tijd hadden we te veel verloren. Het was vrij duidelijk dat deze niet werkte. De zachtere compounds waren veel beter. Het is bij onze auto lastig om veel energie in de banden te krijgen. Dat is waarschijnlijk ook waarom ons racetempo in Bahrein best goed was, want het asfalt was ruw en je moet de banden koel houden. Op asfalt zoals hier [in Jeddah] voelt het gewoon alsof we niet genoeg temperatuur in de banden kunnen krijgen."

Teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi erkent de problemen met de harde banden, maar ziet ook positieve tekenen. "In het tweede deel van de race was hij competitief en waren de rondetijden solide en constant. In het laatste deel van de race besloten we een pitstop te maken voor de zachte band, omdat het onze enige kans was om weer om de punten te vechten." De Italiaan is ervan overtuigd dat zijn team in Australië een stap kan zetten. "Maar we moeten onze performance en potentie waarmaken in een probleemloze race."