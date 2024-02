Bottas verwacht domino-effect op rijdersmarkt door F1-transfer Hamilton

Met langjarige contracten voor coureurs als Max Verstappen, Charles Leclerc en Lando Norris leek de Formule 1-markt voor de komende jaren redelijk vast te liggen, maar de aankondiging van Lewis Hamiltons overstap naar Ferrari blaast de rijdersmarkt nieuw leven in. Na zijn vertrek moet Mercedes op zoek naar een geschikte vervanger en dat kan weer tot openingen leiden bij andere F1-teams. De move van Hamilton kwam voor Valtteri Bottas in ieder geval als een verrassing. De Stake F1-coureur vertelde dat bij de onthulling van de C44 waarmee hij in 2024 gaat racen.

"Ik denk dat het goed voor hem is. Het is een grote kans en een grote overstap. Natuurlijk heeft hij zelf de beslissing genomen. Ik ben blij voor hem en dit gaat zeker voor wat extra bewegingen zorgen op de markt voor 2025", vertelde Bottas over welke gevolgen hij verwacht voor de rijdersmarkt. "Het is nu moeilijk te voorspellen hoe het gaat verlopen. Ik kon me nooit voorstellen dat het zou gebeuren en ook de timing is wel wat. Ik ben echter blij voor hem, want het is goed voor hem. Het is een geweldige uitdaging en het is zeker een bron van motivatie voor hem om Ferrari terug te brengen naar de top. Het is dus cool en het gaat zeker voor toekomstige bewegingen zorgen, want voor sommige coureurs en de sport als geheel goed is."

Voordat Bottas in 2022 naar zijn huidige werkgever vertrok, racete hij tussen 2017 en 2021 aan de zijde van Hamilton voor Mercedes. De Fin benadrukt dat zijn relatie met de Duitse fabrikant nog altijd goed is en sluit een terugkeer naar het team dan ook niet uit, maar er is een ander project waar hij met meer belangstelling naar kijkt: dat van Audi.

De Duitse autobouwer treedt in 2026 toe tot de Formule 1, samen met Stake/Sauber de huidige werkgever van Bottas. "Mijn prioriteit en mijn toewijding liggen bij het Audi-project, dat is mijn doel. Maar als dat niet gebeurt, dan is er geen enkel team waar ik niet naartoe zou willen gaan. Ik ken mijn prioriteiten en ik heb een lijstje", aldus Bottas die een paar dagen geleden nog in Engeland was. "Niet bij de fabriek van Mercedes, maar ik deed daar wat andere dingen. Telefonisch heb ik ook nog niet met Toto [Wolff] gesproken."

