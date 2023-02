Bottas constateert: “Twee grote zwakke punten weggewerkt”

Alfa Romeo eindigde vorig jaar op de zesde plek bij de constructeurs, maar de wagen waar Valtteri Bottas en zijn teamgenoot Zhou Guanyu mee reden had een paar zwakke punten. Na de start van het seizoen was er reden tot optimisme, maar in de tweede helft morste het team uit Hinwil veel punten. Het zorgde ervoor dat de focus van Alfa Romeo de voorbije winter vooral lag op het verbeteren van de betrouwbaarheid. Bij de presentatie van de wagen werd bovendien duidelijk dat de engineers van Alfa goed gekeken hadden naar de auto’s waar Red Bull Racing en Ferrari mee reden. Het resultaat is de C43 en Bottas mocht die auto donderdag voor het eerst echt aan de tand voelen.

“Er is een duidelijke verbetering ten opzichte van vorig jaar”, constateert de Fin, die onder meer aanpassingen aan het chassis en de koeling op zijn wensenlijst had staan. “Heel belangrijk is dat we tijdens de eerste dag geen enkel technisch probleem gehad hebben, en dat is een enorm verschil met de eerste testdag van vorig jaar. We zijn op de goede voet begonnen, het maken van kilometers is in deze fase simpelweg het belangrijkste. We hebben het hele programma afgewerkt, veel data verzameld en daar kunnen we van leren.” Zhou klokte in de ochtenduren 67 ronden, Bottas deed er in de middag nog eens 72 bij. De 33-jarige coureur uit Nastola kon daardoor al vrij snel aan de details beginnen: “Wat werkt wel en niet qua set-up, wat doen de banden? Dat zijn zaken waar we nog verder mee aan de slag moeten, maar dit is een goed startpunt.”

De aanpassing aan de achterwielophanging, die nu meer lijkt op wat Ferrari heeft, pakt voorlopig ook goed uit. Bottas: “De achterkant van de auto is een stuk stabieler, dat was een zwak punt van vorig jaar. Zeker in de snelle bochten voelt het beter. Het betekent wel dat we nog moeten werken aan de balans in de langzame bochten. We hebben wat problemen met het blokkeren van de voorwielen en onderstuur, maar dat zijn geen schokkende zaken. Dat kunnen we oplossen.”

Net als vorig jaar is porpoising nog altijd een thema in F1. Mercedes zegt ervan verlost te zijn, bij Alfa Romeo is er nog altijd sprake van. “Het is minder, maar het is er nog zeker”, aldus Bottas. “Het is zoeken naar een compromis met de afstelling, maar op bepaalde delen van het circuit is het nog steeds aanwezig.”