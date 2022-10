Alfa Romeo begon sterk aan het Formule 1-seizoen van 2022. Qua snelheid leken ze misschien wel over de vierde of vijfde auto te beschikken. Later in het jaar zakte de snelheid steeds verder weg en ook de betrouwbaarheid speelde de formatie parten. Op dit moment staat Alfa Romeo zesde in het WK voor constructeurs. Voor dit weekend heeft het team een aantal upgrades meegenomen.

Valtteri Bottas heeft zin in de race. “Ik geniet er altijd van om in de Verenigde Staten te zijn. Ik heb hier dit jaar een groot deel van mijn vrije tijd besteed, met fietsen en ontdekkingstochten. Afgelopen zondag reed ik een fietswedstrijd in Kansas, en die won ik. Dat betekent dat ik al in mijn competitieve modus zit voor het weekend. In 2019 won ik de race vanaf pole-position, en ik bewaar over het algemeen goede herinneringen aan dit circuit, de fans en de sfeer. Zoals we eerder dit jaar al in Miami zagen, weten ze hoe ze een goede show moeten neerzetten. Onze snelheid was goed op Suzuka, en ik kijk ernaar uit om de baan weer op te gaan en we hebben ook wat extra upgrades meegenomen. Als we ons huiswerk op vrijdag en zaterdag doen, zijn we in staat om erbij te zitten tijdens de race en wat waardevolle punten te scoren.”

Teamgenoot Zhou Guanyu heeft nog nooit eerder gereden op het circuit in Texas. “Ik kijk uit naar Austin. Het wordt weer een nieuwe baan voor me om te ontdekken. Ik was helaas niet in staat om punten te scoren op Suzuka, maar we zagen tenminste dat het nog altijd close is in het middenveld. De snelheid die we toonden was veelbelovend. Ik heb een aantal dagen in onze thuisbasis in Hinwil doorgebracht, om me in de simulator voor te bereiden op de komende races. We hebben ook nog wat upgrades, en we hopen dat de weersomstandigheden het toelaten om die maximaal te benutten. Zoals altijd is het, in een middenveld dat zo dicht bij elkaar ligt, belangrijk om goed te kwalificeren op zaterdag. We hebben alle kans om daar in een gevecht te zitten en punten bij te schrijven.”