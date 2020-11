Bottas wil opheldering na verloren GP door brokstukken

De Fin vertrok op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari vanaf pole-position en leek door het gebrek aan inhaalmogelijkheden een aardige kans op de winst te maken. Zeker toen hij bij de start beter voor de dag kwam dan teamgenoot Lewis Hamilton. In de tweede ronde raakte Bottas echter de 'front wing endplate' van Vettel, waarna het bergafwaarts zou gaan. Het tempo zakte in en enkele foutjes leidden er zelfs toe dat Max Verstappen voorbij kwam.

Geen waarschuwing, geen kans om te ontwijken

De schade heeft Bottas volgens berekeningen van Mercedes zo'n acht tienden per ronde gekost. Waar Bottas niet verbolgen was over het verschil in strategie met Hamilton baalt hij wel van het gebrek aan gele vlaggen. "Ik kreeg alleen een waarschuwing van mijn engineer over wat gravel in bocht zeven tijdens de tweede ronde. Zij konden blijkbaar ergens een waarschuwing zien, maar voor ons als coureurs waren er nergens gele vlaggen te zien", laat de Mercedes-coureur aan onder meer Motorsport.com weten.

"Het was een behoorlijk groot brokstuk en ik had ook geen tijd meer om het te ontwijken. Ik kon eigenlijk alleen nog beslissen hoe ik het stuk zou raken, ofwel met één van de banden ofwel door er recht overheen te rijden." Omdat eerstgenoemde optie een lekke band op kon leveren, ging Bottas voor het alternatief. Dat leverde echter schade aan zijn vloer op.

Opheldering voor eerstvolgende Grand Prix

De nummer twee uit het WK is van mening dat dit incident hem de zege heeft gekost en wil voorafgaand aan de volgende Grand Prix graag opheldering. "Het zou goed zijn om te weten waarom er geen enkel waarschuwingssignaal was voor zo'n groot stuk carbon. Het is gevaarlijk, zeker als daar stukjes van rondvliegen. Bovendien heeft het mijn race niet bepaald geholpen", sluit hij met een understatement af. Bottas kijkt inmiddels tegen een achterstand van 85 punten in het kampioenschap aan. Hamilton kan daardoor tijdens de eerstvolgende Grand Prix in Turkije al voor de zevende keer wereldkampioen worden.

