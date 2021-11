Bottas zag boze Wolff al voor zich: “Eerste ronde was een nachtmerrie”

Na zijn zege in de sprintrace op zaterdag mocht Valtteri Bottas de Grand Prix van Sao Paulo zondag van pole-position aanvangen. In tegenstelling tot de dag ervoor waren de rollen deze keer omgedraaid en was het Max Verstappen die vanaf de tweede startplaats het korte sprintje naar de eerste bocht als snelste aflegde. Tot overmaat van ramp verloor Bottas vervolgens ook nog de tweede plaats aan de tweede Red Bull van Sergio Perez, waardoor de Mercedes-coureur in een paar bochten tijd was terugverwezen naar de derde plaats.

“De start was niet rampzalig, maar Max had gewoon een betere start”, blikte Bottas voor de camera’s van Sky F1 terug op de race. “We moeten nog kijken wat er precies gebeurde, maar Max zat er al voor toen we de eerste bocht indoken. We remden allebei heel erg laat, maar ik kon gewoon geen kant meer op. Daarna moest ik in de vierde bocht mijn positie verdedigen ten opzichte van Sergio Perez, waarbij ik wijd ging. Die eerste ronde was nogal een nachtmerrie voor mij.”

Bottas zag in zijn hoofd al het kenmerkende beeld voor zich van teambaas Toto Wolff die uit frustratie met de vuist op tafel slaat, maar uiteindelijk wist Mercedes vooral dankzij een ijzersterke inhaalrace van Lewis Hamilton alsnog een dubbele podiumfinish uit het vuur te slepen: “Ik zag al voor mij hoe Toto op zijn tafeltje aan het slaan was, maar ik bleef pushen. Ik ben blij dat Lewis vandaag een klasse apart was. Zodra hij me inhaalde was het aan hem, maar hij heeft vandaag echt weten te leveren waardoor we meer punten hebben gescoord dan Red Bull.”

'Dit had een 1-2 moeten zijn'

Bottas ging aan het einde van het rechte stuk aan de kant voor zijn teamgenoot, alvorens hij net als Hamilton twee keer van banden wisselde. Tijdens de race uitte de Fin over de boordradio echter al zijn twijfels over die tactiek. Een gelukkige timing van een virtuele safety car-situatie hielp Bottas nog aan de derde plek, maar de polesitter denkt na de race nog steeds dat er meer in had gezeten: “Voor mijn gevoel was een enkele pitstop vandaag sneller geweest. We reden in die eerste stint al best lang door en de tweede band was de harde compound. We moeten er nog naar kijken, maar in mijn ogen had dit een 1-2 moeten zijn voor het team.”

Ondanks de mogelijke gemiste kans blikt Bottas na het resultaat in Brazilië wel met vertrouwen vooruit naar de laatste drie races van het seizoen in Qatar, Saudi-Arabië en Abu Dhabi: “Ik heb vertrouwen voor de komende circuits. Het gaat een lastige strijd worden, maar de snelheid vandaag was beter dan verwacht, dus dat is positief.”