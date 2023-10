Bottas blij met updates Alfa F1: Pas in Qatar door hoe ze werken

Na een zwaar seizoen vol tegenvallende resultaten kon het Formule 1-team van Alfa Romeo in Qatar eindelijk weer een feestje vieren. Zowel Zhou Guanyu als Valtteri Bottas verliet met punten onder de arm het circuit van Losail, waarmee het team naar plek acht in het constructeurskampioenschap klom. Volgens laatstgenoemde rijder is dat te danken aan het feit dat het team eindelijk door heeft hoe de upgrades werken. "We hebben eindelijk wat progressie geboekt", aldus de Finse coureur na afloop van de Grand Prix in het Emiraat.

Eén van de updates waarmee de Zwitserse renstal op de proppen kwam, was een nieuwe beam wing. Of dat de sleutel tot de betere prestaties is, is volgens Bottas nog niet zeker. "Het helpt wel wat, maar we zijn nog wel wat draggy", zegt de winnaar van tien Grands Prix. "Ik denk dat we nog altijd de langzaamste zijn over het rechte stuk. Dat is nog wel iets waar we aan moeten werken."

Het was opmerkelijk dat juist in Qatar Alfa Romeo de punten scoorde, aangezien er met twee verschillende strategieën geracet werd. Bottas dook tijdens de eerste safety car naar binnen voor een nieuw setje Pirelli's, om daarna drie gelijke stints af te werken. Teamgenoot Zhou deed het juist precies andersom, hij startte met een lange stint om de laatste ronden op een vers setje softs te racen. Bottas was blij met de verdeling en ook met zijn strategie. "Het voelde wel gek om na drie ronden vanuit een goede positie al een pitstop te maken!", vertelt de Finse rijder. "Maar daardoor konden we daarna drie gelijke stints hebben. Dat leek ons de snelste manier, dus ik was daar wel blij mee." Overigens werden Bottas en Zhou flink geholpen door het uitvallen van Carlos Sainz en Lewis Hamilton. "Anders was het een stuk moeilijker geworden, maar soms heb je net dat beetje geluk nodig. We hadden alles goed gedaan", aldus Bottas.

De rijder houdt ondanks het optimisme wel een slag om de arm of de goede vorm naar de laatste vijf races van het jaar doorgetrokken kan worden. "De volgende races zijn natuurlijk weer op compleet andere circuits", vertelt de 34-jarige coureur. "Maar het lijkt erop dat we wel wat competitiever zijn."