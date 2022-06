Valtteri Bottas maakte na vier volledige F1-seizoenen bij Williams in 2017 de overstap naar het grote Mercedes. De Fin verving daar de toenmalig wereldkampioen Nico Rosberg, die kort na de finale in 2016 in Abu Dhabi zijn helm aan de wilgen hing. Met frisse moed begon Bottas aan een nieuw tijdperk in de Formule 1, maar na twee seizoenen wilde hij bijna hetzelfde doen als Rosberg eerder al deed. De man uit Nastola had de grootste moeite om het niveau van Lewis Hamilton te evenaren en kreeg een klap toen hij in de slotfase van 2018 de Brit moest ondersteunen op weg naar diens vijfde wereldtitel.

Bottas stelt dat het lastig was om Hamilton als persoon naast zich te hebben, helemaal omdat de Brit in 2018 al in zijn zesde jaar zat bij het Duitse merk en zijn plek aardig had gevonden: "Lewis is in het team dominant als coureur en persoon", zegt de Fin in de podcast van Motor Sport Magazine. "Het was lastig om een stap te maken met iemand als Lewis naast je. Hij is in dat team gegroeid en het is gewoon Lewis. Het is alsof iedereen tegen hem opkijkt. Het was voor mij wel een goede ervaring."

Zijn eerste seizoen bij het Britse raceteam sloot Bottas af op de derde plek, een jaar later zakte de Fin twee plekjes in de eindstand. Het sloopte Bottas dat hij Hamilton maar niet kon verslaan. "Aan het einde van 2018 ben ik echt bijna gestopt. Ik zat daar heel dicht bij. Dat kwam puur omdat ik niet begreep waarom ik Lewis in die twee jaren niet kon verslaan. Ik legde mezelf zoveel druk op", vervolgt de inmiddels Alfa Romeo-coureur, die niet blij was dat hij een ondersteunende rol kreeg. "Ik had daar echt moeite mee. De laatste vier of vijf Grands Prix in 2018 waren pijnlijk. Je hoort Formule 1 leuk te vinden, omdat het gewoon gaaf is. Maar voor mij was dat het op dat moment totaal niet. Ik trok tijdens de langere pauze naar Zuid-Amerika. Ik wilde het plezier en de motivatie weer terugvinden, dat lukte."

De ervaren rot herpakte zichzelf in de winterstop en reed in 2019 naar eigen zeggen zijn beste seizoen tot dusver. "Ik was Lewis een paar keer de baas en leidde zelfs een moment het kampioenschap. Dat was een sterk jaar", aldus Bottas, die daarna moest toekijken hoe Hamilton het stokje overnam. "Toen kwam Lewis' consistentie. Zijn performance overall was goed. Ik kon dat niet evenaren."

Eind 2021 kwam er een eind aan de samenwerking met Mercedes. Na vijf seizoen maakte Bottas de overstap naar Alfa Romeo en kreeg Mercedes-junior George Russell de kans om het naast Hamilton te proberen. Bottas gaf dit jaar al meermaals aan zich erg fijn te voelen bij het Zwitserse team.