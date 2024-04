Ongeveer de helft van de Formule 1-grid heeft een aflopend contract en Sauber-coureur Valtteri Bottas behoort tot die groep. Eerder maakte de Fin al bekend bij zijn huidige werkgever te willen blijven en de meervoudig racewinnaar meldt nu dat er ontwikkelingen zijn. Hij denkt dat de kans bestaat dat zijn contract wordt verlengd. "Heel langzaam begint het balletje te rollen, maar er is nog niets fundamenteels", vertelt Bottas. Het seizoen is nog maar net begonnen, dus Bottas maakt zich nog weinig zorgen over zijn F1-toekomst. "Ik wacht nog een paar races af, waarin we hopelijk goede resultaten boeken. Daarna gaat het balletje misschien wel sneller rollen", zegt de ervaren rijder. "Voor nu is er weinig te melden."

Als Bottas naar het huidige veld kijkt, dan is hij zich er wel van bewust dat een nieuw contract ook weer niet te lang op zich moet laten wachten. De coureur denkt dat hij buiten de boot kan vallen als hij een te afwachtende houding aanneemt. "Daarom moet je altijd een stap vooruit denken", verklaart de 34-jarige Fin. "Mijn management is daar mee bezig. Ik focus me vooral op het racen. Ik heb mensen die op de achtergrond bekijken hoe de markt zich ontwikkelt en wat voor mogelijkheden er voor mij zijn."

Stoppen geen optie

Bottas behoort tot de oudere coureurs op de F1-grid, maar stoppen staat niet op de planning. De rijder heeft het idee dat er nog unfinished business is. "Ik wil niet zeggen hoeveel jaar ik nog wil racen, want het einde is wat mij betreft nog niet in zicht", zegt hij. "Ik heb het idee dat er nog meer dan genoeg te behalen valt. Ik ben gemotiveerd om weer dichter bij de top te komen. Ik mis het gevoel dat je krijgt wanneer je tot het einde van de race vooraan mee kan doen."

Als Bottas bij Sauber blijft, dan is de kans groot dat hij in 2026 voor Audi aan de start verschijnt. "Dat gaat natuurlijk interessant worden", aldus de F1-veteraan, die denkt met zijn ervaring kanshebber te zijn voor een plekje bij het nieuwe project. "Als er dan ook nog een nieuw reglement komt, dan is flexibel zijn in welke kant je met de auto opgaat van belang. Hoe ervarener je bent, hoe makkelijker het is om je aan te passen. Ik hoop dat ze dat als mijn sterke punt zien. En ze weten ook dat ik een goede teamspeler ben."