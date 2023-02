De afgelopen jaren maakten diverse Formule 1-coureurs gebruik van hun platform door aandacht te vragen voor diverse sociale problemen. Met name Lewis Hamilton en Sebastian Vettel hebben sinds begin 2020 statements gemaakt om aandacht te vragen voor onder meer racisme en haat richting de LHBTIQ+-beweging, maar ook voor klimaatverandering. Met recente ingrepen heeft de FIA echter een einde gemaakt aan de mogelijkheden om dergelijke uitingen te doen. De coureurs mogen hierdoor niet zomaar politiek geladen statements maken of uitspraken doen. Als zij dat wel willen doen, dienen ze vooraf de goedkeuring van de FIA te vragen. Daardoor bestaat ook het risico dat FIA alleen goedkeuring geeft voor boodschappen waar het als organisatie zelf achter staat.

Lang niet iedereen staat achter de keuze van de FIA om de uitingsvrijheid van de coureurs. Zo begrijpt Alfa Romeo-coureur Valtteri Bottas niet waarom de autosportfederatie zo graag controle wil hebben over wat de coureurs zeggen. “Persoonlijk heb ik niks met politiek. Ik hou van wat ik doe en dat is racen, maar tegelijkertijd is politiek onderdeel van de huidige samenleving. Ik denk dat de Formule 1 goed werk heeft geleverd door de aandacht te vestigen op enkele problemen en vele coureurs hebben hun stem laten horen, onder wie Sebastian [Vettel]”, wordt de Fin geciteerd door Expressen. “Ik begrijp niet waarom ze de controle over ons willen hebben. Ik vind dat we het recht moeten hebben om te praten over de dingen waar we over willen praten. Dat is hoe ik ernaar kijk, maar we zullen zien wat er gebeurt.”

Aan de andere kant van het spectrum toont voormalig Formule 1-coureur David Coulthard meer begrip voor het besluit van de FIA. Hij ziet een risico dat alle kwesties ineens belangrijk gevonden kunnen worden als iedereen de kans grijpt om een politiek statement te maken. “Dan moeten we dus alles benoemen, of misschien is het beter om niets te zeggen en ons te concentreren op de sport”, zegt Coulthard. De Schot snapt echter ook dat coureurs het niet helemaal eens zijn met het besluit. “Ik begrijp dat er mensen zijn die de vrijheid van meningsuiting enzovoorts promoten en het is absoluut belangrijk om dat in gedachten te houden. Ik denk echter ook dat we ons moeten beseffen dat we het hebben over een sportieve regel en niet over de regels voor debatten of een politieke regeling.”