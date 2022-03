Bottas over belabberde start in Bahrein: “Mechanische kwestie”

Liefst acht posities verloor Valtteri Bottas bij de start van de eerste race van het F1-seizoen 2022. De coureur uit Nastola reed daarna alsnog een solide wedstrijd en finishte mede dankzij een aantal uitvalbeurten op dezelfde plek als waarop hij aan de race begonnen was: zesde.

“Gigantische wielspin”, blikt Bottas na de race tegenover onder andere Motorsport.com terug op de start. “Om eerlijk te zijn had ik er al niet veel vertrouwen in toen ik onderweg was naar de grid. Want vijftig procent van de starts die we tijdens de trainingen en tests hadden geoefend, waren slecht. Dit is dus nog iets waar we aan moeten werken. Ik had gewoon enorm veel wielspin. De achterbanden waren helemaal gaar, zelfs in de derde versnelling had ik nog wielspin, dus ik gleed daarna alle kanten op tijdens de eerste ronde. Ik was een makkelijke prooi voor iedereen.”

“Het is een mechanische kwestie”, doet hij verder uit te doeken. “We hebben soms last van vibraties in de koppeling. Dit gebeurt in vijftig procent van de gevallen. En wanneer dat gebeurt, breekt dat al snel de tractie. Dus ja, het staat op de lijst van dingen waar we aan moeten werken.”

Met de zesde plaats is Bottas echter tevreden. “Er zijn natuurlijk een paar coureurs uitgevallen. Maar als iemand ons voorafgaand aan het seizoen had gezegd dat we zesde zouden worden in de kwalificatie of de race, dan zou ik daarvoor getekend hebben“, zegt Bottas, die zijn teamgenoot Guanyou Zhou tiende zag worden in zijn allereerste Formule 1-race. “We zijn met beide wagens in de top-tien geëindigd en dat is een stuk beter dan wat het team van de laatste jaren gewend was. Ons volgende doel moet Haas zijn. Dat team lijkt een sterke auto te hebben. Mercedes, Red Bull en Ferrari zijn iets te ver weg. Maar om op dit moment bijna best-of-the-rest te zijn is op zich geen gek vertrekpunt.”