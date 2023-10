Alfa Romeo kende een uitstekend Formule 1-seizoen 2022, maar laat het dit jaar wel echt liggen. In Qatar finishten beide F1-coureurs echter in de punten en schoof de Zwitsers formatie door de zes punten een plaats op in het constructeurskampioenschap, waardoor Haas juist een plek terugviel. In Hinwil zorgde de sterke finish voor motivatie, ook omdat de gebrachte upgrades goed lijken uit te pakken. Valtteri Bottas ziet dat Alfa Romeo ook wel op dit resultaat aan het wachten was.

"Het was geweldig om in Qatar weer in de punten te eindigen. Met name door het verloop van onze race", blikt de tienvoudig Grand Prix-winnaar terug op het treffen in Losail. "Dit had het team, zowel op de baan als in de fabriek, echt nodig. We zijn er klaar voor om tot de allerlaatste ronde te vechten om verder naar voren te geraken in het kampioenschap."

Met name de C43 kwam goed uit de verf op het circuit in de Arabische emiraat. "We maken niet alleen opnieuw twee keer kans op punten door opnieuw een sprintrace, we weten tevens wat goed werkte in Qatar en dus hoe we meteen onze performance kunnen maximaliseren", vervolgt Bottas hoopvol. "We weten dat de auto de potentie heeft om het goed te doen. De upgrades die recentelijk zijn gekomen maken een positief verschil. Er komen dit weekend ook nieuwe onderdelen. Ik heb er in ieder geval alle vertrouwen in dat we kunnen volhouden wat we twee weken geleden hebben laten zien en dat we meer punten op onze naam kunnen schrijven."

Alfa Romeo staat nu dus achtste in het kampioenschap, maar dat is volgens Zhou Guanyu nog niet genoeg. Met slechts zeven punten achterstand op Williams lonkt nu ook de zevende plek. "De in Doha gescoorde punten hebben ons geweldig veel zelfvertrouwen opgeleverd. Het heeft ons nog hongeriger gemaakt. Ons doel is nu de zevende plek. Die positie is slechts een handjevol punten bij ons vandaan, dus we zijn er klaar voor", zegt de Chinees, die nog even de sterke zaken van de Grand Prix in Qatar aanhaalt. "We hadden op zondag een sterke race, met de juiste strategie, een sterk staaltje bandenmanagement en consistente bandenwissels. We leverden toen het echt moest en dat is voor nu weer ons doel."