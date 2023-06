Alfa Romeo bracht de laatste Grands Prix geregeld nieuwe onderdelen mee, maar naar de upgrade voor Silverstone wordt enorm uitgekeken. Deze zal met name gericht zijn op snelle bochten, waar de C43 voorlopig nog tekortschiet. Valtteri Bottas zegt dat eerder gebrachte updates al een positief effect hadden, maar dat is tot op zekere hoogte tenietgedaan door teleurstellende kwalificaties in de listige omstandigheden in Spanje en Canada.

"We hadden zowel regen in Barcelona als Montreal, dus met de nieuwe upgrades hebben we de echte kwalificatieprestaties in normale omstandigheden nog niet gezien", zegt de Fin. Over Canada meldt Bottas: "Tot aan de kwalificatie ging het best goed, elke sessie eindigde ik in de top-tien. Dat is naar mijn mening best bemoedigend. Natuurlijk hebben we nog steeds dezelfde auto, maar er komt een upgrade voor Silverstone. Ik hoop hier [in Oostenrijk] op een droog weekend om te kijken waar we staan in die omstandigheden. Het ziet er in ieder beter uit dan bijvoorbeeld in Monaco."

Volgens de tienvoudig Grand Prix-winnaar zit het met de balans van de C43 wel snor. Dit betekent dat de renstal de meeste weekenden met een sterke basis begint. Dat is handig met de sprintrace op de Red Bull Ring, waardoor er maar een vrije training is. "Het grootste pluspunt is het rijgedrag", vervolgt hij. "De algehele balans is in orde. In de race is de wagen daardoor ook goed voor de banden. De laatste tijd hebben we ook het idee dat we de afstellingen vrij goed kunnen voorspellen, waardoor we tijdens een raceweekend minimale veranderingen hoeven door te voeren. In snelle bochten zijn we dan weer niet zo goed. De upgrade voor Silverstone moet deze performance verbeteren."

Bottas benadrukt dat met name de kwalificaties beter moeten. "Die zijn de laatste paar keren niet goed geweest. Uiteindelijk was de performance beter dan de kwalificaties lieten zien. Het is zaak dat we probleemloze sessies afwerken en de juiste beslissingen nemen. Dat zal ons al helpen in de race." De man uit Nastola steeg in Canada van P15 naar P10 en pakte daarmee een punt. Volgens hem had er nog wel meer ingezeten. "Als we bijvoorbeeld in de top-negen waren gestart, had er nog meer kunnen gebeuren. Misschien waren extra punten dan wel mogelijk. Het is dus zaak om de kwalificatie op orde te krijgen."

Meer risico in Oostenrijk?

Komend weekend vindt op de Red Bull Ring het tweede sprintraceweekend van 2023 plaats. In Baku werd een nieuw format geïntroduceerd, waarbij de tweede vrije training is vervangen door een kwalificatie voor de sprintrace. Dit betekent dat de F1-coureurs alleen vrijdagmiddag een uur de tijd krijgen om zich voor te bereiden. Later op de dag is de kwalificatie voor de Grand Prix op zondag al. Bottas verwacht dat de rijders extra hard gaan pushen door het nieuwe format.

"Zeker in vergelijking met vorig jaar", antwoordt de Alfa Romeo-coureur op de vraag of iedereen meer risico's gaat nemen nu de zaterdag een op zichzelf staande dag is. "Alleen de top-acht pakt punten. Dus vanuit onze positie is het alles of niets. Mensen die niet in de punten staan, zijn zeker bereid meer risico te nemen. Als ik in de slotfase negende lig en een kans krijg om in te halen, dan hoef ik daar niet twee keer over na te denken. Wat kan er gebeuren? Wellicht verlies je je voorvleugel, maar meer ook niet."