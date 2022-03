Bottas: "Alfa Romeo heeft helemaal geen last meer van porpoising"

Alfa Romeo kende een lastige driedaagse shakedown in Barcelona, waar het vooral geteisterd werd door porpoising, een probleem dat het team ter plaatse niet wist te verhelpen. Het harde werken aan de auto en afstelling heeft de formatie na afloop van de openingstest veel opgeleverd. Valtteri Bottas en Guanyu Zhou kenden allebei een prima dag op de openingsdag in Bahrein. In totaal reed het duo 120 ronden, met Bottas uiteindelijk als zevende in de gecombineerde tijdenlijst.

Volgens de Fin zit Alfa Romeo in vergelijking met Barcelona nu in een compleet andere situatie. "Alle problemen lijken nu verleden tijd", legt Bottas uit. "Met wat het team deze week heeft gedaan, was het cruciaal om deze ronden te rijden. We zijn er eindelijk in geslaagd om aan de afstelling te werken en uit te vinden hoe de auto reageert. Het was leuk om gedurende de dag vooruitgang te zien."

Volgens de Finse coureur heeft de C42 geen last meer van porpoising. "Vandaag kenden we geen problemen. Ik ben er overigens zeker van dat alle andere auto's ook met heel andere afstellingen rijden. Wij hebben nu een afstelling gevonden waardoor het geen probleem meer is voor het comfort en de betrouwbaarheid. Dat is heel positief."

Het team is volgens de Alfa Romeo-coureur opgelucht over het verloop van de eerste testdag in Bahrein, helemaal gezien de grote achterstand die de formatie had in Barcelona. "Je streeft altijd naar het oplossen van alle problemen, maar je ziet pas of het echt zo is als je op de baan rijdt", vervolgt hij. "Het is ook een heel ander circuit. Je hebt hier veel verschillende soorten hobbels en op sommige rechte stukken ligt ook de snelheid hoger. Het is goed om te zien dat er geen problemen meer zijn. Vanochtend zag ik nog veel nerveuze gezichten, nu zie ik alleen maar blije mensen."