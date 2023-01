Na vijf seizoenen bij Mercedes sloot Valtteri Bottas zich vorig jaar aan bij het team van Alfa Romeo met een meerjarig contract. In 2022 behaalde het Zwitserse team met de zesde plaats zijn beste resultaat in het constructeurskampioenschap sinds 2012. Bottas sprak eerder al over het belang van het hebben van een meerjarige deal, nadat hij het zowel bij Williams als Mercedes steeds met contracten van een enkel jaar moest doen. Daarom wil de Fin vroeg in 2023 alweer om tafel met Alfa Romeo om deze stabiliteit vast te houden. “Ik heb vaak in de situatie gezeten dat het een afleiding werd”, vertelt Bottas aan Motorsport.com, die doelt op de onzekerheid van eenjarige contracten. “Het wordt zeker een discussiepunt, hopelijk vroeg in het jaar. Het is belangrijk voor me om stabiliteit te hebben na tien jaar waarin ik dat niet echt had.”

Het seizoen van 2023 wordt het laatste jaar waarin het team van Sauber de naam Alfa Romeo draagt. In 2026 zal Audi zich inkopen en wordt Sauber het fabrieksteam van het merk uit Ingolstadt. Bottas heeft de wens om ook in het Audi-tijdperk te blijven al uitgesproken, en merkte op dat het team een boost kreeg door het nieuws. “Het is een mooie kans voor het team. Het brengt stabiliteit en iets nieuws. Nu praten mensen er minder over. We gaan nu gewoon door en in 2023 verandert er natuurlijk niets. We zijn nog steeds Alfa Romeo. Ik denk dat vanaf volgend jaar dingen kunnen gaan veranderen. Nu is alles redelijk stabiel en is iedereen gefocust op zijn werk.”

Vorig jaar werd Bottas al snel de teamleider van Alfa Romeo. Hij scoorde 49 van de in totaal 55 punten van het team. Alfa Romeo eindigde op even veel punten als Aston Martin, maar door de vijfde plaats van Bottas in Imola eindigde het team uit Hinwil op de zesde plaats. De Fin heeft een leuk jaar achter de rug, met iets minder druk dan hij bij Mercedes had. “Het geeft voldoening om al blijdschap bij mensen te zien wanneer we regelmatig punten scoren. Het was niet iets waaraan het team gewend was. Het is zeker mooi om er onderdeel van te zijn. Ik kijk al uit naar de nieuwe auto, en hoe die het gaat doen. Het wordt interessant.”