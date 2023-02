Afgelopen Formule 1-seizoen werd het testen afgetrapt in Barcelona. Daar kreeg Alfa Romeo te maken met betrouwbaarheidsproblemen, die vervolgens het hele jaar niet opgelost werden. Afgelopen dagen ging het een stuk beter. Valtteri Bottas en Zhou Guanyu legden in totaal 401 ronden af in Bahrein, ondanks een probleem met de Ferrari-krachtbron waardoor Bottas een rode vlag veroorzaakte. Zhou was vrijdag zelfs de snelste man. Zijn Finse teamgenoot is in ieder geval tevreden over de voorbereidingen.

"Het is op dit punt in het seizoen echt stukken beter dan vorig jaar", zegt Bottas, die relaxter oogt sinds hij weg is bij Mercedes. "We hebben de afgelopen drie dagen ons uiterste best gedaan. De kwaliteit van de auto is echt verbeterd, waardoor we ook als team een goede stap gezet hebben. We hadden nu minder problemen. Vorig jaar was het testen niet zo leuk, nu zitten we er na drie dagen al goed bij." Volgens Bottas is niet alleen de betrouwbaarheid verbeterd, maar ook de instabiliteit op hoge snelheid is stukken minder. "Ik voel dat alles beter is, waaronder de stabiliteit. Op die manier krijg je vertrouwen. Er is in de basis niets mis met de auto. We hebben een prima afstelling gevonden. Hij rijdt erg lekker, wat een goed uitgangspunt is. Ik had volgens mij maar één lock-up over een hele dag."

De Fin hoopt dat er met de betere balans in de C43 meer ruimte is om aan de afstellingen te werken. "Er is nog steeds een klein verschil op hoge en lage snelheid, maar het is naar mijn mening wel met 50 procent verbeterd. Hierdoor krijgen we ineens veel meer mogelijkheden met de set-ups", gaat Bottas verder. "Het is veel beter dan vorig jaar. Het lijkt er nu op dat de balans op hoge snelheid neutraler is."

Vorig jaar werd Alfa Romeo zesde in het kampioenschap met 55 punten, 49 daarvan werden door de Fin gescoord. Zijn ploegmaat werd veelvuldig geteisterd door malheur, maar werkte een uitstekend debuutjaar af. Zhou zelf stelde dat er veel potentie in de nieuwe wagen zit.

Video: Zhou Guanyu zet Alfa Romeo op P1 in Bahrein