Bottas: “Alfa Romeo is doelen 2023 niet aan het verwezenlijken”

Alfa Romeo kwam in Bahrein heel degelijk uit de startblokken met een P8 van Valtteri Bottas, maar is daarna nog maar drie races in de punten gefinisht. Na een sterke prestatie van Alexander Albon op Silverstone is het Zwitserse team zelfs afgezakt tot de negende plek.

Het team heeft net als in 2022 een stabiele basis gebouwd voor de C43, maar komt ontwikkelingssnelheid tekort ten opzichte van de concurrentie. De auto mist te veel neerwaartse druk om goed voor de dag te komen op de meeste circuits. “We hebben zeker stappen gezet, maar andere teams hebben dat ook”, zei Bottas na de Britse Grand Prix. “Dat is hoe het gaat, dus we moeten wat extra’s vinden.” De Fin vertelt dat op korte termijn niks nieuws geïntroduceerd wordt, maar dat er na de zomerstop weer gesleuteld gaat worden aan zijn bolide.

Aangezien de resultaten niet rap verbeteren en de vooruitzichten ook niet heel bemoedigend zijn, vraagt Bottas zich hardop af wanneer het tijd is om de focus te verschuiven naar volgend jaar. “We naderen het einde van de eerste seizoenshelft, en we hebben niet veel progressie gemaakt. Op een bepaald moment besluiten we dat het tijd is om de focus honderd procent naar volgend jaar te verschuiven, en ik denk dat die discussie binnenkort wordt geopend.” De 33-jarige coureur maakt er geen geheim van dat hij meer had verwacht van dit seizoen: “We hebben tijdens de winterperiode en het begin van het seizoen simpelweg niet genoeg [performance] gevonden. We zijn de doelen die we hebben gesteld niet aan het verwezenlijken.”

Upgrades Silverstone werken zoals verwacht

Trackside engineering director Xevi Pujolar vertelde dat de upgrades die Alfa Romeo heeft meegenomen naar Silverstone werkten zoals verwacht. Het team uit Hinwil had aanpassingen gedaan aan vloer en de achterkant van de auto. Hij was overtuigd dat, nu het budgetplafond bijna bereikt is, het een grote stap voorwaarts zou zijn, maar dat er meer verbetering nodig is om uit het dal te klimmen. “Onze fabriek, de productie et cetera, is nu op alle vlakken op gelijk niveau als onze concurrenten. We hebben nog een grote stap nodig. Zoals je kunt zien vechten we nog steeds met het middenveld.”