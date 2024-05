Bottas '99 procent zeker' dat hij ook in 2025 op F1-grid staat

Het huidige contract van Valtteri Bottas bij Sauber loopt af en de coureur weet ook al dat één van de twee Sauber-coureurs plaats moet maken voor de komst van Nico Hülkenberg in 2025. Veel andere coureurs zien hun contracten dit jaar ook aflopen en dus is het van belang om snel te handelen. Bottas geeft aan dat hij meerdere opties overweegt en niet afhankelijk wil zijn van Sauber. "Er zijn al een tijdje gesprekken in verschillende richtingen gaande", zegt Bottas tegen onder meer Motorsport.com. "Er is wat vooruitgang geboekt, maar ik ga het gewoon niet laten afhangen van één optie."

Bottas heeft regelmatig aangegeven dat hij hoopt door te kunnen gaan bij Sauber, zodat hij ook vanaf 2026 deel kan maken van het Audi-fabrieksteam. De Fin heeft wel enkele wensen nu hij ook andere opties overweegt. Eén daarvan is - net als in zijn Mercedes-tijd - een contract voor langere tijd. "Ik heb een project voor de lange termijn met duidelijke doelen nodig", legt Bottas uit. "Met respect voor wat ik kan doen en leveren. Dat is het belangrijkste. Natuurlijk, hoe sneller de auto hoe beter. Maar het belangrijkste is dat ik vastigheid heb voor de komende jaren, zodat we samen aan de gestelde doelen kunnen werken."

Gevraagd of voormalig werkgever Mercedes, waar ze op zoek zijn naar een opvolger van Lewis Hamilton, een optie zou zijn als zij hem één jaar bieden, antwoordt hij: "Op dit moment is alles een optie, maar mijn voorkeur gaat uit naar een deal voor de lange termijn." De tienvoudig Grand Prix-winnaar benadrukt wel dat hij enkel opties in de Formule 1 overweegt en dus niet denkt aan een overstap naar een andere raceklasse. Bovendien wil hij het liefst zo snel mogelijk iets vastleggen. "Ik zou niet willen wachten tot de zomerstop van augustus", geeft hij aan. "Dat zou te laat zijn in een seizoen als deze. Dus ja, dat zou ik graag willen [vastleggen]. Op dit moment is er geen paniek. Zoals gezegd zijn er gesprekken gaande en er is vooruitgang geboekt. Geen paniek, maar ik zou het graag geregeld willen hebben."

Voor nu maakt Bottas zich dan ook geen zorgen dat hij volgend jaar niet op de Formule 1-grid staat. Maar is hij daar 100 procent zeker van? "In deze sport heb je nooit 100 procent [zekerheid] en ik heb nog geen contract ondertekend. Ik kan dus niet 100 procent zeggen, dus ik ga voor 99 procent."