Bottas opnieuw snel in Sochi: “Geen idee hoe dat komt”

Bottas heeft in de Formule 1 al twee keer gewonnen op het circuit van Sochi, terwijl hij er in 2018 nog plaats moest maken voor teamgenoot Lewis Hamilton. Ook vrijdag kwam de Fin er meteen weer sterk voor de dag. In de eerste vrije training was hij ruim twee tienden sneller dan de Mercedes van Hamilton. In de middagtraining voerde hij opnieuw de tijdenlijsten aan.

Gevraagd waarom Bottas altijd zo sterk is op het circuit aan de Zwarte Zee, moest de Mercedes-rijder zelf ook het antwoord schuldig blijven: “Ik wou dat ik het wist, ik heb geen idee namelijk hoe dat komt”, sprak de coureur uit Nastola. “Ik vind de flow van dit circuit wel mooi. Dit soort bochten, daar kan ik wel van genieten. Als de auto er dan ook nog eens goed werkt, dan heb ik het er heel erg naar mijn zin.”

Goede balans in de W12

De W12 van Bottas functioneerde vrijdag meteen naar behoren en dus had Bottas het in beide vrije trainingen prima naar zijn zin: “Het kan natuurlijk altijd beter, maar als je kijkt naar de tijden en gebaseerd op het gevoel, dan was het vanaf de eerste run in de eerste vrije training een goede dag. Ik had vertrouwen in de auto en de balans in de auto was heel erg goed. Gedurende de dag hoefden we dus alleen maar wat kleine veranderingen door te voeren. Ik kon me daardoor focussen op het rijden en hier en daar wat kleine verbeteringen vinden. Zowel de korte als de lange runs waren heel erg plezierig.”

Bottas probeerde vrijdag een andere afstelling van de Mercedes uit dan zijn teamgenoot, al is het vanwege de verwachte regenval nog maar de vraag wat voor de rest van het weekend de juiste set-up zal zijn: “Er valt altijd nog wel wat meer uit de auto te halen, maar volgens mij gaat het morgen regenen dus dan wordt het weer een compleet ander verhaal. Gelukkig hebben we een aantal goede oefenruns kunnen doen vandaag en ook de lange run was degelijk. Dat is het voornaamste, dat de auto goed voelt in de lange runs voor zondag. Volgens mij blijft het dan droog, het wordt alleen morgen dus een iets anders verhaal.”