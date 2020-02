Bottas prijst Mercedes voor het vele werk in de simulator

En dus had Bottas vanmiddag alle tijd om de pers te woord te staan. "Het was een goede ochtend, we hebben alles kunnen doen wat we hadden gepland. Er waren geen problemen en de auto voelt goed aan. Natuurlijk kan het altijd beter, maar het is een goed begin."

Toch viel er ook nog wel het een en ander aan te merken op de nieuwe wagen van Mercedes. "Wat balans betreft hebben we vooral op het snelle stuk nog wat werk te verrichten, maar daarom zijn we ook hier."

Bottas prijst het vele werk dat de afgelopen maanden in de simulator is verricht. "De simulator is tegenwoordig zo belangrijk. Dat is de reden waarom alles direct vanaf de start werkt." Bottas kruipt morgen opnieuw achter het stuur van de W11.