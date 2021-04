Bottas over suggestie Russell: "Ben m'n aluhoedje vergeten"

Bottas en Russell reden elkaar in Imola in de wielen in hun strijd om de negende plaats. Bij een inhaalactie van Russell schoot zijn FW43B even van de baan op het kletsnatte en gladde gras. Het gevolg was dat de Engelsman een zwieper naar links maakte en vol in de zijkant van de bolide van Bottas knalde. De twee coureurs gaven elkaar de schuld van het ongeluk, maar de stewards deden het af als een race-incident.

In een eerste reactie zei Russell dat Bottas veel te agressief had verdedigd en hem naar buiten – op het gras – had gedwongen. Hij suggereerde dat "als het een andere coureur was geweest, hij dat niet zo zou doen.” De Engelsman doelde daarmee op het feit dat hij mogelijk volgend seizoen Bottas bij Mercedes zal vervangen en dat de Fin dat dwars zou zitten. Tijdens de persconferenties na afloop van de race werd Bottas met de woorden van Russell geconfronteerd. De Mercedes-coureur verwees de suggestie naar het rijk der fabelen en deed het af als een complottheorie. “Sorry, ik ben mijn aluhoedje ergens verloren. Het is nogal een theorie. Ik zal me altijd verdedigen tegen [een aanval van] elke coureur, ik heb het niet zo op het inleveren van posities. Dit was normaal verdedigen, het had veel agressiever gekund als dat nodig was geweest. Ik deed gewoon mijn ding. Het maakt niet uit op wie ik verdedig, ik zou precies hetzelfde hebben gedaan.”

Vervolgens kaatste Bottas de bal terug naar Russell. “Hij wist precies dat het daar vochtig was, we zijn er ronde na ronde langs gereden. En ik wist het ook, het was gewoon geen plek om onder die omstandigheden op slicks te rijden. Maar hij ging er toch naar toe. Het was zijn keuze om dat te doen. Ik deed gewoon mijn werk en probeerde te verdedigen. Ik ga niet aan de kant om hem het droge stukje asfalt te geven. Dat is hoe het gaat.”

Mercedes-teambaas Toto Wolff was na afloop woest en liet optekenen dat Mercedes-junior Russell “nog veel te leren” had en op die plek niet had moeten proberen in te halen. De Oostenrijker sprak met zowel Bottas als Russell. “Het algemene gevoel is dat ik geen schuld heb aan die crash, zeker niet”, vervolgt Bottas. “Ik ga niets zeggen over onze privégesprekken met Toto, maar het gevoel is dat ik zeker degene ben die er schuld aan heeft.”