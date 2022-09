Valse start voor Verstappen in Zandvoort, Russell topt eerste training

Een jaar na de succesvolle Formule 1-rentree in de Zandvoortse duinen is de koningsklasse weer terug in Nederland. De tweede editie van de Dutch Grand Prix sinds 1985 kan op bijzonder veel animo rekenen, maximaal 105.000 toeschouwers per dag om precies te zijn. Op vrijdag is dat aantal met 95.000 ook al aardig benaderd, mede doordat sponsor Jumbo die trainingsdag heeft omgedoopt tot 'Super Friday'. Net na het middaguur konden de aanwezige fans zich voor het eerst vergapen aan de Formule 1-bolides met het grondeffect, die als test overigens ook met open DRS door de Arie Luyendykbocht mochten.

Valse start voor Max Verstappen in thuisrace

Met het licht aan het eind van de pitstraat op groen was Max Verstappen samen met de Aston Martin-coureurs als eerste op het asfalt te vinden. Ondanks dat Formule 1-teams vorig jaar al kennis hebben gemaakt met het verbouwde circuit was er meteen veel animo in de openingsminuten om data te verzamelen. In die openingsfase tekende Mick Schumacher voor het eerste uitstapje door het grind bij de Hans Ernst Bocht en liet Verstappen met 1.14.714 op de harde band een eerste richttijd noteren. Tot zover ging nog alles crescendo, maar het feest bleek van korte duur voor de regerend wereldkampioen die uiteindelijk als negentiende zou eindigen.

Niet lang nadat hij zichzelf bovenaan de tijdenlijst had geposteerd, viel Verstappen namelijk stil bij het uitkomen van de Hugenholtzbocht - bocht 3 die ook van banking is voorzien. Via de boordradio liet de Red Bull-coureur meteen weten: "Er is iets mis met de versnellingsbak." Interessant genoeg kwam vlak voor aanvang van de eerste training een document van de FIA naar buiten waarin stond dat een zegel van Verstappens versnellingsbak op vrijdagochtend was gebroken. Red Bull had met instemming van de FIA de versnellingsbak aangepast, maar dat nam niet weg dat Verstappen al snel ridder te voet was. Verstappen zorgde onbedoeld voor de eerste rode vlag van het F1-weekend op Zandvoort en zou niet meer in actie komen in het restant. Mocht het zoals gebruikelijk om een vrijdagbak - een oude versnellingsbak - gaan, dan volgt er geen gridstraf voor de race van zondag.

McLaren maakt goede indruk, Mercedes posteert zichzelf bovenaan

Na een kortstondige onderbreking - overigens niet zolang als vorig jaar toen Sebastian Vettel stilviel op vrijdag - konden de overgebleven negentien rijders weer aan de bak. De zachtste band die Pirelli dit weekend bij zich heeft, werd van stal gehaald en McLaren maakte daarop een goede indruk. Lando Norris liet woensdag alvast weten dat het team op Spa veel punten had verloren ten opzichte van Alpine en dat de schade op een high-downforce circuit moet worden gerepareerd. Vrijdag kwam de formatie uit Woking in ieder geval goed uit de startblokken door de eerste en tweede tijd meteen na de rode vlag te klokken, met Norris voor zijn vertrekkende teamgenoot Daniel Ricciardo.

Het McLaren-duo wist de Alpine van Fernando Alonso op zeven tienden te rijden en wellicht nog hoopgevender was dat Ferrari bij de eerste poging van Carlos Sainz geen groot gat wist te slaan. De Spanjaard nam P1 weliswaar over met 1.12.845, maar die tijd bleek slechts 0.084 seconde sneller dan wat Norris op dezelfde bandencompound had laten zien. Charles Leclerc sloot in deze fase achter beide McLarens aan op P4, al moet daar wel bij gezegd dat een poging van hem om een vliegende ronde af te werken al vroeg de nek om werd gedraaid door een langzaam rijdende Lewis Hamilton.

Mercedes zelf hield de kaarten lange tijd tegen de borst, maar ging zich in de slotfase alsnog met de debatten bemoeien. Het team van Toto Wolff heeft op Spa-Francorchamps een flinke tik te verduren gekregen met een enorme achterstand op Red Bull, maar sprak gisteren al de verwachting uit dat Zandvoort beter bij de W13 moet passen. Met Verstappen in de pits, zag Mercedes de kans schoon om in ieder geval de eerste sessie van het weekend bovenaan de tijdenlijst af te sluiten. George Russell zou de tijd van Sainz met ruim drie tienden uit de boeken rijden en voor een 1.12.455 tekenen.

Het bleek een rondetijd waar niemand in de slotminuten meer aan zou komen, al zou Hamilton er nog wel een Mercedes één-twee van maken door op twee tienden aan te sluiten. Het is de eerste Mercedes één-twee in een sessie sinds Q1 in Hongarije. Sainz is daardoor terugverwezen naar P3, voor de McLarens en teammaat Leclerc. Op de zevende plek viel Sergio Perez ronduit tegen, des te meer omdat hij bijna een seconde toegaf op snelste man Russell. Verstappen heeft in de einduitslag enkel de Williams van Nicholas Latifi achter zich staan.

De tweede vrije training voor de Grand Prix van Nederland begint vrijdag om 16.00 uur.

Volledige uitslag eerste vrije training Grand Prix van Nederland: