Vakantiefoto's van Max Verstappen en Toto Wolff zorgen voor speculatie op sociale media

Max Verstappen en Mercedes-Formule-1-teambaas Toto Wolff zijn tijdens de eerste week van de zomerstop samen op vakantie gefotografeerd, wat nieuwe speculatie heeft aangewakkerd over de langetermijntoekomst van de viervoudig kampioen.

Er circuleren beelden op sociale media waarop de Nederlander en zijn partner Kelly Piquet te zien zijn met Wolff en zijn vrouw, F1 Academy-managing director Susie Wolff. De foto's tonen de vier terwijl ze praten op het dek van een jacht en rondracen op jetski's en hoverboards.

Hoewel dit niet de eerste keer is dat Verstappen en Wolff samen op vakantie zijn gefotografeerd, heeft dit vanzelfsprekend de geruchten gevoed die Verstappen in verband brengen met de renstal uit Brackley.

"Het is toch best raar, hè? De baas van een topteam gaat op vakantie met een coureur van een ander team. Na jaren van geruchten dat hij hem wil contracteren. Alsof Toto gewoon zó leuk is dat Max niet kan wachten om met hem op vakantie te gaan?" schreef een fan op Reddit.

Het is vermeldenswaard dat Wolff en Verstappen al lange tijd familievrienden zijn. Wolff legde eerder uit dat het wederzijdse respect tussen hem en Verstappens vader, Jos, intact is gebleven na een ontmoeting in een woonkamer in Wenen.

"Ik kan al mijn hele leven goed met Jos overweg, misschien omdat we een beetje op elkaar lijken. Ik denk dat we een heel goede relatie hadden sinds Max op de radar kwam, toen hij in de formulewagens reed," zei Wolff in 2024.

"Waarschijnlijk was onze ontmoeting in mijn woonkamer in Wenen [voordat Verstappen ermee instemde zich aan te sluiten bij het zusterteam van Red Bull] de eerste grote Formule 1-bijeenkomst die zij hielden, en we hadden altijd begrip voor hoe dingen voor hen en voor ons moesten werken. Ik denk dat dat respect voor elkaar altijd is gebleven."

Verstappen nam ook deel aan de 24 uur van de Nürburgring van 2026 in een Mercedes-AMG GT3 Evo, ingezet door Winward Racing.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ondanks de speculatie en zijn eerdere beweringen dat hij er spijt had dat hij Verstappen niet had vastgelegd voordat hij in 2014 Red Bull-junior werd, bevestigde Wolff onlangs dat hij graag zijn rijdersbezetting van George Russell en Kimi Antonelli voor 2027 wil behouden.

"We willen niets veranderen," zei Wolff tegen Sky Sports F1. "We hebben dat ook tegen George gezegd, en ik denk dat het een line-up is die goed voor ons is. Ik ben heel blij met die twee."

Verstappen staat momenteel onder contract bij Red Bull tot eind 2028, al zou een ontsnappingsclausule hem eerder kunnen laten vertrekken als hij ervoor kiest die te activeren. Naar verluidt kan de 28-jarige de ontsnappingsclausule activeren als hij bij de zomerstop niet minstens tweede staat in het rijdersklassement.

Hij staat momenteel zesde met 109 punten, 110 punten achter kampioenschapsleider Antonelli. Naast de geruchten over Mercedes is Verstappen in verband gebracht met McLaren. Terwijl de geruchtenmolen blijft draaien, heeft de Red Bull-coureur zijn kaken op elkaar gehouden over zijn toekomst. "Ik wil geen ja of nee zeggen, en dit en dat over mijn toekomst," zei hij voorafgaand aan de Grand Prix van België.

"Ik heb al vaak gezegd dat als er iets nieuws was, ik het zelf zou zeggen."