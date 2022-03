Vader en zoon Mazepin nu ook getroffen door EU-sancties

"Nikita Mazepin is de zoon van Dmitry Arkadievich Mazepin, algemeen directeur van JSC UCC Uralkali", leest het document van de EU over Mazepin. "Omdat Uralkali een sponsor van Haas F1 Team is, is Dmitry Mazepin de belangrijkste sponsor van de activiteiten van zijn zoon bij Haas F1 Team. Hij is een natuurlijke persoon die verbonden is aan een vooraanstaande zakenman (zijn vader) die betrokken is bij economische sectoren die een aanzienlijke bron van inkomsten vormen voor de regering van de Russische Federatie, die verantwoordelijk is voor de annexatie van de Krim en de destabilisatie van Oekraïne."

Net als Nikita staat ook vader Mazepin op de nieuwste lijst, die de EU woensdag naar buiten heeft gebracht. Het is bedoeld om de financiële slagvaardigheid van invloedrijke Russen in te perken zodat ze zich gaan verzetten tegen de oorlog die bijna twee weken geleden begon op initiatief van Vladimir Poetin. Haas F1 had eerder al besloten de sponsoring van Uralkali van de wagen te halen en coureur Nikita Mazepin de laan uit te sturen. Eerder deze week werd bekend dat Mazepin niet meer terugkeert bij Haas, maar dat het sponsorcontract met Uralkali ook definitief opgezegd is.

Uralkali heeft aangegeven dat het niet akkoord is met de gang van zaken en dat men zich bezint op een rechtszaak om het overgemaakte sponsorgeld terug te vorderen. Voor Mazepin kwam het ontslag bij het team als een verrassing, vertelde hij woensdag in een online persconferentie. De FIA had een document opgesteld dat Russische coureurs moesten ondertekenen voordat ze mee mochten doen in internationale competities, waarmee ze afstand nemen van de oorlog. “Ik was van plan om als neutrale sporter mee te doen”, maakte hij duidelijk. “De FIA stond dit toe en ik had daar helemaal geen problemen mee. De avond voordat mijn contract werd beëindigd, kwam er nog een extra brief bij. Daar waren we naar aan het kijken, omdat er heel veel clausules in waren opgenomen. De volgende ochtend kreeg ik echter het bericht dat mijn contract was opgezegd. Ik had dus niet eens tijd om akkoord te gaan met die extra voorwaarden, aangezien ik al ontslagen was.”

Pietro Fittipaldi rijdt de aankomende dagen voor Haas tijdens de Formule 1-test in Bahrein. Het is nog niet duidelijk wie achter het stuur kruipt als het seizoen volgende week begint met de Grand Prix van Bahrein.