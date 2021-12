Vader Jos Verstappen apetrots: “Hier hebben we het voor gedaan”

Max Verstappen mocht de allesbeslissende Grand Prix van Abu Dhabi zondag van pole-position aanvangen, maar de 24-jarige Limburger moest al snel de eerste plek afstaan aan titelconcurrent Lewis Hamilton. In de chicane ging de Red Bull-coureur in de tegenaanval, waarna Hamilton de bocht afsneed en van de wedstrijdleiding ook de koppositie mocht behouden. De Britse Mercedes-coureur reed vervolgens in rap tempo weg bij Verstappen, waarna vader Jos de bui al zag hangen.

“Na vijf rondjes dacht ik wel een beetje dat het hem niet meer ging worden”, vertelde de voormalig Formule 1-coureur na afloop onder andere aan Motorsport.com Nederland. “Toen ben ik weggelopen en ben ik boven in een hokje gaan zitten waar een tv stond. Lekker alleen.”

Lang leek het erop dat Hamilton onbedreigd afstevende op zijn achtste wereldtitel, maar twee neutralisaties brachten Verstappen redding. Vooral de crash van Nicholas Latifi bleek cruciaal, aangezien het hele veld daardoor vijf ronden voor het einde weer in elkaar schoof en Verstappen nog een keer kon wisselen naar een nieuwe set zachte banden, waarna hij in een ronduit omstreden slotfase nog de eerste plek, en daarmee de wereldtitel kon afsnoepen van Hamilton. “Toen die safety car kwam wist je dat alles ging veranderen”, vervolgt Jos Verstappen. “Dan krijg je gedurende de safety car het bericht dat de auto’s op een ronde achterstand en niet tussenuit gaan. Dat was ongelofelijk, dat die auto’s er tussen mochten blijven zitten heb ik in mijn belevening nog nooit meegemaakt.”

De Mercedes van Hamilton was op de versleten harde banden een gemakkelijke prooi voor Verstappen, die op het zachte rubber overtuigend de leiding pakte: “Uiteindelijk hebben ze in mijn ogen toch de juiste beslissing genomen om ze nog één ronde te laten racen. Dan heb je net wat meer grip [op de zachte band] en weet je wat er gaat gebeuren. Of hij gaat er voorbij, of hij gaat er overheen. Dat heeft hij dan toch een beetje van zijn vader”, lacht Verstappen senior.

Vader-zoon moment

Uiteindelijk ging Verstappen er voorbij en kwam hij als winnaar over de streep, waarmee zijn eerste wereldtitel een feit was. Nadat hij zijn Red Bull had geparkeerd in parc fermé en hij de wereldtitel had gevierd met het team, volgde er kort een vader-zoon momentje in de pits: "Dat was even een momentje tussen hem en mij. Dat was wel even heel fijn", vervolgt vader Jos. “Hier hebben we het voor gedaan. Hiervoor hebben we al die tijd samen, in een busje honderdduizenden kilometers gereden. Dat het dan uiteindelijk zo eindigt, want wat hier gebeurt vandaag is gewoon een jongensdroom. En dan op deze manier, beter kun je het niet verzinnen. Het had wel een film kunnen zijn.”

Bijzonder trots is vader Jos op de manier waarop zijn zoon ondanks de nodige tegenslag en alle druk toch het hoofd koel heeft gehouden. “Als je ziet hoe hij geracet heeft, dat je aan het einde van het seizoen ziet dat we toch niet de snelste auto hebben. We hebben een goede auto, maar Mercedes was gewoon echt een stuk sneller. Als je dan ziet hoe hij blijft vechten om er toch voor te komen, dan denk ik dat Max de verdiende winnaar is.”

“Hij heeft zoveel vertrouwen in zichzelf, in zijn hele omgeving. Hij blijft er gewoon rustig onder. Ook al die verhalen, want Mercedes heeft hem toch wel van het voetstuk proberen te krijgen. Maar dat lukt bij Max gewoon niet. Ik denk dat het hem alleen maar sterker maakt zelfs. Hoe meer er over hem wordt geschreven en hoe meer speldenprikjes er uit worden gedeeld, hoe sterker hij wordt.”

Incident in eerste ronde

De titel van Max Verstappen blijft nog even onder voorbehoud omdat het team van Mercedes van mening is dat de hervatting van de wedstrijd één ronde voor het einde in strijd was met de regels. Jos Verstappen denkt dat de wedstrijdleiding daarmee het akkefietje tussen Verstappen en Hamilton in de eerste ronde gelijk probeerde te trekken: “Ik vond het unfair. Als Max naast de baan terechtkomt moet hij de plek teruggeven of krijgt hij vijf seconden aan zijn broek en nu werd er niet eens naar gekeken. Dat kon in mijn ogen niet. Ik denk dat ze daarom ook die beslissing hebben genomen om ze aan het einde toch nog een ronde te laten racen. Dat denk ik echt.”