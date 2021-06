De Nederlandse autoriteiten hebben de Formule 1 en FIA naar verluidt geïnformeerd dat een vaccinatie verplicht zal zijn voor alle personeelsleden die in september aan het werk zijn tijdens de Grand Prix van Nederland. Dit kan mogelijk een probleem vormen voor de personeelsleden van de zeven Britse F1-teams, als ook voor mensen die werken voor de Formule 1, de FIA en de media. Niet alle leeftijdsgroepen zijn op dit moment volledig gevaccineerd.

Saudi-Arabië heeft voor de Grand Prix in dat land ook een dergelijke eis op tafel gelegd, al denken de teams dat er voor die race (op 5 december) genoeg tijd is om alle paddockleden gevaccineerd te krijgen. Het is een stuk penibeler om dit te regelen voor de Nederlandse GP op 5 september. De Britse medische diensten zijn nu bezig met het vaccineren van dertigers. De limiet voor jongeren gaat steeds verder omlaag, maar met name de tweede prik zou daardoor een probleem kunnen worden. Naar verwachting zijn twintigers begin september pas aan de beurt voor hun tweede prik.

Eerder dit jaar bood de overheid van Bahrein het Formule 1-circus een gratis vaccinatie met Pfizer-BioNTech aan voor iedereen die aanwezig was bij de test en de race. In die periode werd een gat van 21 dagen aangehouden tussen de beide prikken. Ferrari, AlphaTauri en Pirelli hebben hier gretig gebruik van gemaakt omdat het vaccineren in Italië een stuk langzamer verliep. Bovendien bleef Ferrari langer in Sakhir voor de bandentest, waardoor de cyclus van 21 dagen makkelijk te halen was.

De meeste Formule 1-teams hebben besloten om het personeel zelf te laten beslissen omtrent het nemen van het vaccin, eens te meer omdat het voor werkgevers bij wet verboden is om een vaccinatieplicht in te stellen. Wat betreft de Britse teams hebben enkele jongere leden hun prik wel gehad in Bahrein, anderen hebben besloten om zich te houden aan het plan van de Britse nationale gezondheidsdienst NHS. Zo heeft Williams ervoor gekozen om zich in grote lijnen te houden aan het beleid van de Britse autoriteiten.

De organisatie achter het Formule 1-kampioenschap heeft besloten om het aanbod van Bahrein niet aan te nemen om eventuele negatieve publiciteit te voorkomen. Daarnaast was er onduidelijkheid over de vaccinatiepaspoorten wanneer er in het Midden-Oosten geprikt zou worden.

Motorsport.com Nederland heeft de organisatie van de Grand Prix van Nederland om een reactie gevraagd.