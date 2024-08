Uralkali: "Hopelijk neemt Haas het nu serieus"

Het rommelt bij Haas F1 Team achter de schermen. De Amerikaanse renstal ligt met voormalig sponsor Uralkali in de clinch over een deel van het sponsorgeld uit 2021. Uralkali spande een rechtszaak aan over de terugbetaling van dat bedrag en een Zwitserse rechtbank heeft het Russische miljardenbedrijf gelijk gegeven. Haas heeft echter nog geen cent overgemaakt naar een van de rekeningen van Uralkali en dat is tegen het zere been van het bedrijf. Op donderdag waren er daarom gerechtsdeurwaarders en politieagenten naar Haas gestuurd om de inboedel te inventariseren en Uralkali wil na de GP van Nederland daar beslag op laten leggen. Haas laat in een statement weten dat het snel de problemen op wil lossen, ook Uralkali heeft nu van zich laten horen.

Een woordvoerder van het bedrijf reageert tegenover Motorsport.com op het nieuws van de inventarisatie. "Dit is de verwachte consequentie voor Haas. Ze hebben de uitspraak van de arbitragezaak genegeerd - het terugbetalen van geld en het geven van een raceauto [Formule 1-auto uit 2021] aan Uralkali. De uitspraak was op 12 juni en was direct uitvoerbaar, maar Haas heeft het tot nu toe genegeerd", vertelt de woordvoerder. "Haas heeft twee maanden de tijd gehad om de uitspraak na te leven en - zoals wij al eerder hebben laten weten - heeft Uralkali contact gelegd met vertegenwoordigers van Haas om de mogelijkheden voor het betalen en het opsturen van de auto te bespreken. Daar is nooit een serieus antwoord op gekomen."

Haas wijst in een eigen reactie dat het onderzoekt hoe geld over te maken naar Uralkali. Het bedrijf is gevestigd in Rusland en vanwege de sancties vanwege het conflict met Oekraïne is zakendoen met Russische bedrijven niet eenvoudig. Volgens Uralkali is het een stuk minder lastig als Haas voordoet. "Er zijn nu geen sancties van kracht waardoor Haas de verplichtingen niet kan voldoen - en die zullen er nooit komen. Toch zijn deze nog niet vervuld", vervolgt de woordvoerder. "We zijn blij dat na het bezoek van de Nederlandse autoriteiten Haas eindelijk aandacht schenkt aan de uitspraak. Uralkali wil niets liever dan datgene waar op basis van een eerlijk juridisch proces recht op hebben ontvangen en het hoopt dat Haas snel overgaat tot actie en de situatie rechtzet. Pas dan kunnen we beiden het achter ons laten."